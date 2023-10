NewTuscia – VITERBO – Dal 10 ottobre 2023 nel piazzale antistante Spazio Attivo Lazio Innova, un’onda artificiale accoglierà gratuitamente tutti coloro che praticano il surfskate, disciplina che unisce la pratica dello skateboard e del surf.

“Onde urbane in movimento” – fino al 15 ottobre – fa parte del progetto Diecimilapassi, Festival della sostenibilità e dell’accessibilità totale organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Gioventù protagonista con il patrocinio e sostegno del Comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo, grazie anche a Rete Spazio Attivo – Lazio.

Il Festival Diecimilapassi – spinoff di Medioera, Festival della Cultura digitale – è un’iniziativa incentrata sul benessere e il territorio, e 10.000 passi al giorno sono un obiettivo salutare per tutti; la città di Viterbo, con i suoi tesori ambientali, storici e artistici, fornisce l’atmosfera perfetta per le attività che si terranno durante il Festival.

“Onde urbane in movimento” – il primo appuntamento della prima edizione del Festival – volge lo sguardo alla pratica del surfskate, disciplina sostenibile, accessibile e inclusiva, a ridotto impatto ambientale, che promuove uno stile di vita attivo esercitato in un ambiente aperto e accogliente per affrontare un’esperienza creativa e divertente.

L’onda in legno, delle dimensioni di 9 metri per 6, è stata realizzata in collaborazione con Coludbreak, Associazione Sportiva Dilettantistica che opera nel settore degli sport a rotelle, e Novation Skatebord, il progetto nato per far vivere le sensazioni del surf anche fuori dall’acqua.

La struttura permetterà a tutti gratuitamente di praticare questo sport dal 10 al 14 ottobre; mentre domenica 15 ottobre, a partire dalle 10, l’area antistante Spazio Attivo ospiterà il primo contest di surfskate professionale e amatoriale, e sarà allestita con punti di ristoro e quanto necessario ad assicurare la massima agibilità attraverso personale qualificato e tutti i sistemi di sicurezza necessari allo svolgimento dell’evento.

Oltre lo sport, il Festival concerne una serie di eventi all’insegna della cultura: la prossima iniziativa – in data da definire – riguarderà l’arte contemporanea che può svolgere un ruolo importante nel promuovere la consapevolezza delle scelte di vita sostenibili e aiutare a connettersi con la natura.

Il prossimo appuntamento coinvolgerà artisti e studiosi che terranno workshop su una serie di discipline come la danza e teatro, performance e pittura, tutte incentrate sulla relazione tra corpo e territorio. In particolare il festival ospiterà il lavoro e la riflessione teorico/pratica di John Cascone e Iginio De Luca.

SITO WEB > https://10000passi.it/

M. +39 335 135 4905

INGRESSO GRATUITO