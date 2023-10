NewTuscia – TARQUINIa – Il Gruppo Astrofili Galileo Galilei (GrAG) di Tarquinia (VT) è lieto di annunciare la propria partecipazione all’Astroshow, prestigioso evento dedicato all’astronomia, che si terrà presso la Fiera di Cesena nei giorni 11 e 12 novembre. Questa manifestazione segna il ritorno di una tradizione che si era interrotta quasi vent’anni fa, rievocando il successo raggiunto alla fine degli anni ’90. Il GrAG ha la ferma convinzione che l’Astroshow rappresenti l’inizio di una serie di edizioni future e si prepara con grande entusiasmo a condividerlo con l’intera comunità appassionata dell’astronomia.

*La Partecipazione del GrAG all’Astroshow:*

Una sezione speciale della fiera sarà riservata alle associazioni astronomiche amatoriali, tra cui GrAG. Queste associazioni avranno l’opportunità di presentare le proprie iniziative, condivideranno la loro passione per l’astronomia e metteranno in mostra gli strumenti autocostruiti, testimonianza dell’ingegno e della creatività dei loro membri.

Il Gruppo Astrofili Galileo Galilei (GrAG) è orgoglioso di presentare al pubblico un’ampia gamma di iniziative e programmi dedicati all’astronomia e alla sua divulgazione:

1. *Associazione GrAG:* Vi invitiamo a scoprire l’Associazione Gruppo Astrofili Galileo Galilei (GrAG), una comunità di appassionati dell’astronomia che promuove la conoscenza del cielo notturno. La nostra missione è quella di avvicinare individui di tutte le età e livelli di conoscenza al meraviglioso mondo dell’astronomia.

2. *Corsi di Astronomia Online:* Durante l’Astroshow, sarà possibile esplorare i nostri corsi di astronomia dedicati ai soci. Sia che siate principianti in cerca di una base solida, sia che siate astrofili esperti alla ricerca di ulteriori approfondimenti, chi si associa al grAG trovererà corsi adatti alle proprie esigenze per conoscere e comprendere il cosmo.

3. *Divulgazione nelle Piazze e nelle Scuole:* Siamo fieri del nostro impegno nella divulgazione dell’astronomia nelle piazze pubbliche e nelle scuole locali. Durante l’Astroshow, avrete l’opportunità di scoprire come potete contribuire alla diffusione della bellezza del cielo notturno condividendola con la comunità e le future generazioni.

4. *Lotta all’Inquinamento Luminoso:* La nostra dedizione alla preservazione del cielo stellato ci spinge a lottare attivamente contro l’inquinamento luminoso, al fine di proteggere le meraviglie dell’astronomia notturna.

5. *Ricerca Amatoriale:* Gli appassionati di astronomia amatoriale sono invitati a conoscere i nostri progetti di ricerca e le nostre scoperte. Durante l’Astroshow, potrete anche scoprire come poter contribuire attivamente alla ricerca astronomica.

6. *Star Party:* I nostri “Star Party” rappresentano eventi unici in cui gli amanti delle stelle di tutte le età si riuniscono per osservare insieme il cielo notturno e condividere la meraviglia dell’universo.

*Una Vetrina per l’Eccellenza Astronomica:*

L’Astroshow sarà caratterizzato dalla presenza di rinomati produttori e importatori di strumentazione astronomica, che esporranno una vasta selezione di telescopi, montature, camere CCD e accessori per l’osservazione e la fotografia astronomiche. Inoltre, editori di riviste, libri e software dedicati all’astronomia presenteranno le loro ultime pubblicazioni.

*L’Appuntamento con le Stelle:*

Non perdete questa straordinaria esperienza. Vi invitiamo a segnare l’11 e 12 novembre sul vostro calendario e a visitare il nostro stand all’Astroshow presso la Fiera di Cesena. L’Astroshow rappresenta un’opportunità unica per incontrare esperti, esplorare attrezzature di alta qualità e connettersi con appassionati di astronomia provenienti da tutto il paese.

*Per Maggiori Informazioni:*

Per ulteriori dettagli e per rimanere aggiornati sugli eventi in programma, vi preghiamo di visitare il nostro sito web ufficiale all’indirizzo http://www.grag.org/fieradicesena2023XXX e di seguirci sui nostri canali social.

Unisciti a noi per una celebrazione indimenticabile dell’astronomia sotto le stelle!

