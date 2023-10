NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – È stato presentato ieri, in sala consiliare, il progetto “Etruska Lab – Percorsi formativi correlati alle professioni cinematografiche e teatrali”, all’interno degli eventi della Sagra delle Castagne.

In occasione della presentazione dell’associazione Etruska Produzioni e del progetto Etruska Lab, sono intervenuti Massimiliano Prezioso (presidente ACS e responsabile del corso per Creatori di Suoni) e Simone Silvestri (co-fondatore di Palantir Digital e responsabile del corso di Effetti Speciali Visivi VFX). Sono inoltre stati proiettati i videomessaggi e saluti di:

Andrea Leanza (David di Donatello 2021 per Hammamet e responsabile del corso Make-up and Prosthetic), Mamadou Dioume (collaboratore di Peter Brook e responsabile del laboratorio di recitazione “REMINISCENZE”, Michael Margotta (membro a vita dell’Actor Studio di New York e responsabile dei laboratori e residenze di Recitazione e Script Analysis), Valentina Signorelli (produttrice e fondatrice di Daitona e responsabile del corso di Sceneggiatura), Alessandra Rucco (segreteria di edizione di film come Il Primo Re, Veloce come il vento, La Dea Fortuna e responsabile del corso di Script Supervisor), Anna Rita ed Isabella Pasanisi, socie onorarie, direttrici di doppiaggio e doppiatrici di grande fama.

Alla presentazione dell’interessante progetto ha partecipato il vice sindaco di Soriano nel Cimino Rachele Chiani. “Con piacere abbiamo accolto l’idea di Martinus Tocchi di ospitare nel nostro Comune i corsi per i mestieri del settore audiovisivo, e che possono coinvolgere sia i più giovani che gli appassionati del settore. Fiore all’occhiello i numerosi professionisti che terranno i corsi già a partire da questo autunno” fanno sapere dall’amministrazione comunale il Sindaco Roberto Camilli e l’assessore alla cultura Rachele Chiani.

Si inizia subito con uno spettacolo teatrale nella splendida cornice di Palazzo Chigi Albani dove andrà in scena domani, alle ore 21, “Il Grande Spavento ovvero Il mio Diario del Vajont”, interpretato da Martinus Tocchi, con la collaborazione dell’Ente Sagra delle Castagne.

A 60 anni esatti dalla tragedia della diga del Vajont, lo spettacolo ripercorre, in forma di monologo in prima persona, le vicende di Maurizio Tocchi, partito come volontario la notte del 9 ottobre 1963 e rimasto un mese a prestare soccorso nella valle del Vajont.

Per informazioni sui corsi info@etruskalab.it