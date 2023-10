NewTuscia – VITERBO – Cornice bellissima al PalaMalè, con un pubblico veramente numeroso a salutare la prima gara interna nel campionato di Serie B Interregionale per la Stella Azzurra Viterbo. Ed i biancostellati hanno risposto come dovevano, conquistando due punti importantissimi contro un’ottima Ferentino, team di assoluto livello con il quale ha dato vita ad una partita molto combattuta e vinta dai biancostellati con un canestro sul filo di lana di un inesauribile Cittadini. La gara è stata una continua rincorsa per entrambe le contendenti con una WeCOM-Ortoetruria che parte fortissimo e con gli ospiti che prendono le giuste contromisure e chiudono il primo quarto sul +2 (23-21). Seconda frazione che si snoda sulla falsariga della prima, ma con maggiore efficacia delle difese sugli attacchi e punteggio che nei secondi 10’ rimane basso (13-12 per la Stella) che chiude metà gara sul 34-35.

Primi minuti di terzo quarto con due realizzazioni per parte, ma Ferentino trova migliori risposte sul campo alla propria costruzione di gioco e piazza un buon break che la porta sul massimo vantaggio (50-39). Sembra che il team di coach Lulli possa aver trovato la giusta strada per condurre in porto l’incontro, ma i biancostellati sono bravi a rimanere nel match, ad alzare i ritmi difensivi e soprattutto a credere nei propri mezzi con un finale di frazione che li riporta totalmente in partita a -3 dagli avversari (56-59).

Ultimo quarto con Price che segna il sorpasso (61-59) e Bantsevich che due volte consecutive a referto porta a +4 i locali (65-61). Ferentino è team di valore e risponde subito riagganciando i ragazzi di coach Fanciullo e le due squadre si rispondono colpo su colpo fino al 73 pari a 47” dall’ultima sirena. Efficace difesa della WeCOM-Ortoetruria sull’attacco ospite e palla riconquistata con 34” ancora da giocare. Buona trama imbastita dai biancoblu e palla a Cittadini che entra nella difesa avversaria e sigla il +2. Timeout chiesto dagli ospiti per rimettere in attacco, ma la Stella fa buona guardia e costringe i neroamaranto ad un tiro che non raggiunge il bersaglio.

Sirena finale sul 75-73 per Viterbo che fa esplodere il PalaMalè e premia una Stella Azzurra capace di lottare fino alla fine e di non mollare anche nel momento più complicato del match.

Bella partita, vibrante ed emozionante, nella quale tutti bene si sono comportati i biancostellati con un Ferentino che ha avuto in Galuppi e Rossi le sue migliori prestazioni.

Prossima gara per la WeCOM-Ortoetruria quella di domenica prossima contro Palestrina (si giocherà a Valmontone) con la speranza di recuperare dopo l’odierno rientro di Comastri (buona la sua gara), anche Manzo.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 75: Price 12, Giannini 13, Cittadini 10, Di Croce ne, Vigori 12, Comastri 1, Bertini, Meroi 3, Taurchini 6, Casanova 8, Madet ne, Bantsevich 10. Coach: U. Fanciullo. Ass.te: J. Vitali

BASKET FERENTINO 73: Roati ne, Serra 2, Mansilla 12, Collalti 1, Rossi 11, Galuppi 14, Liberati, Incitti 8, Polselli 7, Ciarpella 5, Bisconti 13; Coach: G. Lulli. Ass.te: A. Miglio

Parziali: 21-23/ 13-12/ 22-24/ 19-14

Rimbalzi: Cittadini 8, Rossi 5, Comastri e Bisconti 4

Assist: Cittadini 4, Giannini 3