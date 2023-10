NewTuscia – VITERBO – Torna in campo nella seconda partita ufficiale della stagione, ma per la prima volta davanti al proprio pubblico la Stella Azzurra Viterbo e lo fa in quella serie B interregionale conquistata lo scorso 28 maggio in una esaltante gara 2 che valse il salto di categoria.

Il nuovo roster del team targato anche quest’anno WeCOM-Ortoetruria è stato costruito per mantenere la categoria, disputare un buon campionato e soprattutto per farsi apprezzare.

Rinnovata anche la divisa, che richiama fortemente i colori e la tradizione della Città di Viterbo, per una Stella Azzurra sempre più seguita da tanti tifosi pronti a sostenere il team della Tuscia sugli spalti di un PalaMale’ in corso di rinnovamento.

Avversaria di oggi è la temibile Basket Ferentino, una squadra promossa lo scorso anno grazie all’ottimo terzo posto assoluto conquistato, composta da un roster di qualità nel quale spiccano in modo particolare giocatori eccellenti come Rossi, Bisconti e l’argentino Mansilla.

“Una partita da cui mi attendo risposte importanti da parte di tutti – dichiara coach Fanciullo – perché si tratta di un team del nostro livello, sia come qualità dei singoli che come pallacanestro praticata. Il difficile esordio esterno di domenica scorsa contro una squadra oggettivamente di altra categoria come Supernova Fiumicino ci ha detto che se la condizione atletica non è ancora al massimo è necessario che chi calcherà il parquet sia mentalmente pronto per sostenere l’impatto con la gara e sia pronto ad adeguarsi ad un campionato di qualità superiore”.

Convocati per la gara di stasera, ancora assente Manzo che però da lunedì tornerà ad allenarsi con il gruppo: Price, Giannini, Cittadini, Di Croce, Comastri, Vigori, Bertini, Meroi, Taurchini, Casanova, Madet, Bantsevich.

Palla a due alle ore 18, sotto la direzione di Fornaro di Mentana e Zambotto di Cantalice.

Ingresso gratuito.