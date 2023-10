NewTuscia – ROMA – La galleria Arte Sempione di Roma, sita nel bellissimo quartiere Montesacro di Roma, dal 14 al 21 ottobre 2023 ospiterà la mostra d’arte organizzata da Charm of Art. In esposizione una trentina di opere di pittura e fotografia.

Domenica 15 ottobre, alle ore 17:00, si svolgerà il gala d’arte. Ospiti dell’evento: Santo Cicirò, fondatore di Charm Of Art; Mauri Lucchese, direttore artistico europeo di Charm Of Art; Laura Piangiamore, responsabile regionale della regione Lazio e della città di Roma per Charm Of Art; Francesco Musmarra, curatore mostra; Santo Consoli, fotografo ufficiale di Charm Of Art.

Charm of Art ringrazia: la galleria Arte Sempione; l’Associazione Culturale Viva Voce (Dott.ssa Valeria Cinzia Barbagallo); Spazio Arte Acireale; Art Anthology by Pietro Alessandro Trovato; l’Associazione Culturale Brancaccio e Musica; Radio In; Voce Libera Web; www.bananelamponi.it ; Gogòl Omaggio Al Sorriso.

Artisti partecipanti:

Adriana Mallano, Alessandra Casetta, Anastasia Klemm, Antonella Mo, Deborah Granata, Enrica Soligon, Floriana Pace, Francesco Musmarra, Giuseppe Caputo, Grazia Arcidiacono, Ilenia Di Gabriele, Iolanda Papale, Lorenzo Laneve, Luisa Forgione, Maria Antonietta Scala, Maria Martina Mannino, Maria Materia, Maria Sturiale, Marilena Pagano, Mary Macchi, Maurizio Giuga, Melina Cesarano, Ornella Schirò, Paola Sfacteria, Sabrina Di Libero, Salvo Kim Vaccaro, Sandro Di Stefano, Santo Consoli, Sara Arcidiacono, Valeria Pagano.

Info mostra

Galleria Arte Sempione

Corso Sempione 8, Roma

• Gala d’arte Domenica 15 Ottobre 2023 – Ore 17:00

• Lunedì 16 a venerdì 20 Ottobre 2023 – Orari 10:00 – 13:00 / 15:30 – 19:30

• Sabato 21 Ottobre 2023 Orario 10:00 / 13:00

• Ingresso Libero