Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini viene beffata al 95* dalla Citizen Academy sul campo di Ciampino. Un pari che sa molto di beffa per i Cimini che hanno sfiorato il colpo esterno colpendo un palo clamoroso e venendo acciuffati allo scadere. Oggi la Faul Cimini di Mr. Nardecchia riceverà la visita della quotata Romulea che staziona a 9 punti in classifica e che è stata fermata in casa sul pareggio per 2-2 dall’Aranova. Una gara importante per entrambe le compagini che vogliono entrare nel giro delle grandi del girone.

Il Pomezia viene fermato in trasferta sul campo del Villalba sul risultato di 2-2, un pari che frena la corsa del Pomezia, che viene cosi raggiunto in vetta dall’Campus Eur che ha espugnato per 2-0 il campo del Rieti-Amatrice ed oggi ospiterà in casa l’Academy Ladispoli.

Il Pomezia riceverà la visita del Citizen Academy, mentre il Campus Eur ospiterà tra le mura amiche il Ladispoli che ha conquistato la prima vittoria in campionato in casa ai danni del Pescatori Ostia per 2-1.

Il Rieti Amatrice giocherà in trasferta sul campo del Valmontone che non ha giocato sul campo del Montespaccato. Il Civitavecchia si è imposto per 2-0 espugnando il campo dell’Audace 1919, un risultato che infonde morale ai neroazzurri tirrenici, in attesa del match interno con il Montespaccato.

L’Astrea, dopo il successo interno per 2-0 sul Luiss, giocherà in trasferta sul campo della Pescatori Ostia con l’intento di fare bottino pieno.

L’Aranova, dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Romulea, giocherà in casa con L’Antico Aurelio sconfitto per 3-1 in casa dal Maccarese. Quest’ultimo invece riceverà la visita dell’Audace 1919 con il proposito di proseguire la marcia verso le zone alte della classifica.

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA

ACADEMY LADISPOLI-PESCATORI OSTIA 2-1

ASTREA-LUISS 2-0

AUDACE 1919-CIVITAVECCHIA 0-2

AURELIA ANTICO AURELIO-MACCARESE 1-3

CITIZEN ACADEMY-FAUL CIMINI 1-1

MONTESPACCATO-VALMONTONE NON GIOCATA

ROMULEA-ARANOVA 2-2

VILLALBA-POMEZIA 2-2

AMATRICE RIETI-CAMPUS EUR 0-2

CLASSIFICA

CAMPUS EUR, POMEZIA 13

AMATRICE RIETI 12

ROMULEA 9

FAUL CIMINI, ARANOVA, CIVITAVECCHIA 8

ASTREA, AURELIA ANTICO AURELIO 7

MONTESPACCATO 6

VILLALBA, CITIZEN ACADEMY 5

LUISS, AUDACE 1919 4

ACADEMY LADISPOLI 3

VALMONTONE 1

PESCATORI OSTIA 0

PROSSIMO TURNO

ARANOVA-AURELIA ANTICO AURELIO

FAUL CIMINI-ROMULEA

LUISS-VILLALBA

POMEZIA-CITIZEN ACADEMY

VALMONTONE-AMATRICE RIETI

MACCARESE-AUDACE 1919

CAMPUS EUR-ACADEMY LADISPOLI

CIVITAVECCHIA-MONTESPACCATO

PESCATORI OSTIA-ASTREA