NewTuscia – SUTRI – Nella tarda mattinata del 4 ottobre scorso, nel corso delle attività di controllo del territorio poste in essere dall’Arma dei Carabinieri, i militari della Stazione di Sutri rintracciavano un cittadino di anni 47 residente a Sutri, nei confronti del quale era stata emessa un’ordinanza di carcerazione per espiazione residuo di pena in regime di detenzione domiciliare.

Il giovane pertanto veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.