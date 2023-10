NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Partita da Acquapendente la Walking Francigena Ultra Marathon. “È stata una bellissima due giorni, tra sport, socialità e buon cibo!”, sottolinea la Vicesindaca Monica Putano Bisti. “Ringraziamo la ProLoco di Acquapendente per l’organizzazione della manifestazione Sapori d’Autunno sulla Via Francigena, che ci ha tenuto compagnia nella giornata di ieri, i bambini e le famiglie che hanno percorso con noi le vie cittadine in occasione della Mini Marathon, Sergio Pieri, Marilena Guida e tutti i volontari impegnati nell’organizzazione. Ringraziamo il Comune di Siena, coorganizzatore della Walking Francigena Ultra Marathon, gli amici del Trekking Senese, 3b Meteo, uno degli sponsor di questa manifestazione, i volontari della locale Croce Rossa e Protezione Civile, tutti gli uffici e i servizi comunali coinvolti. Un ringraziamento speciale va a tutti i camminatori in partenza per la settima edizione della Walking Francigena Ultra Marathon che questa mattina hanno riempito la nostra piazza con il loro entusiasmo! Che sia un’esperienza meravigliosa per tutti voi!”.