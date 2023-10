NewTuscia – CISTERNA DI LATINA – “La società Leonardo ha celebrato oggi il 50.mo anniversario dello stabilimento di Cisterna di Latina: e’ stato un onore per me essere presente, poiché si tratta di uno dei poli tecnologici di eccellenza della divisione elettronica in Italia. Un esempio di innovazione, competenza e professionalità, riconosciuto nel nostro Paese. Leonardo e’ un simbolo di passione, sacrificio, ma soprattutto dell’ingegno e della qualità italiana. Occasioni come queste sono utili per conoscere le innovazioni, gli sviluppi della ricerca, e soprattutto quali sono le reali esigenze. Certamente, noi dobbiamo essere di supporto alle istanze delle aziende, e nel caso specifico e’ necessario avere infrastrutture all’altezza: pensiamo per esempio all’autostrada Roma Latina e alla bretella Cisterna Valmontone, che sono misure richieste da tempo dalla cittadinanza. Infatti, anche la mancanza di queste opere ha contribuito alla delocalizzazione di importanti società, che prima si trovavano sul nostro territorio.

Colgo l’occasione per ringraziare i circa 600 dipendenti di Cisterna e i 6000 nel Lazio: anche attraverso il loro impegno, Leonardo e’ diventata un riferimento in un settore strategico come quello dell’elettronica”

Così in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma