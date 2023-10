NewTuscia – ROMA – Il Tevere è, per Roma e per il Lazio, non soltanto simbolo di una storia millenaria e gloriosa, ma una straordinaria opportunità per il nostro presente.

Per questo la Regione ha stanziato oltre 15 milioni di euro per la sua manutenzione e messa in sicurezza.

Il “Tevere Day”, dal 6 all’8 ottobre, sarà certamente un’occasione per ripensare al corso d’acqua più importante del nostro territorio in ottica di un turismo sempre più sostenibile e “local”.

Valorizzarlo significherebbe promuovere un territorio che si estende, oltre Roma, per 70 km. 150 eventi animeranno questo pilastro della nostra storia e civiltà, dalla cultura all’enogastronomia fino allo sport, nel segno di una ritrovata armonia fra l’uomo e la natura.