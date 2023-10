NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata del 4 ottobre 2023, personale della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Ferroviaria di Viterbo ha tratto in arresto un 26nne cittadino della Guinea Bissau, residente a Bergamo, per aver asportato 2 telefoni cellulari all’interno dei locali della stazione di Porta Fiorentina.

L’uomo subito riconosciuto tramite la visione dei filmati del circuito di video sorveglianza, in quanto noto al personale dell’UPGSP, perché resosi responsabili nella settimana precedente di altri fatti per cui veniva più volte segnalato all’Autorità giudiziaria, per i reati di minaccia grave, violenza sessuale su minore, nonché atti contrari alla pubblica decenza (mostrava nell’occasione le proprie parti intime ai passanti nelle vie del centro cittadino). Stante la sua inclinazione a commettere reati, lo straniero era stato sottoposto nei giorni scorsi dalla misura di prevenzione del divieto di Ritorno nel Comune di Viterbo con provvedimento emesso dal Questore. L’uomo, dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stato ulteriormente sottoposto sempre dalla stessa Magistratura, alla ulteriore misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, nonché ha dato nulla osta all’espulsione dal territorio italiano.

Pertanto nella giornata di ieri personale della Questura di Viterbo ha provveduto ad accompagnare il soggetto al C.P.R. di Potenza.