Inizio lavori a fine ottobre 2023

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale informa che è terminato l’iter per completare l’opera di riqualificazione di Via Tre Cancelli a Montalto Marina. Un lavoro che prevede il completo rifacimento della sede stradale, la realizzazione di una pista ciclabile e di un’area pedonale con aiuole spartitraffico pavimentate e la messa a dimora di nuove piantumazioni, oltre all’installazione di una nuova illuminazione pubblica.

Il cantiere interesserà un tratto di strada di 600 metri, completando l’opera fino all’intersezione con la strada Litoranea.

«Grazie ad un finanziamento del Pnnr – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – riusciamo, dopo anni, a completare questa importante opera tanto attesa dai cittadini e dai turisti con la quale, oltre a sistemare le problematiche della viabilità, riqualificheremo un intero quartiere della Marina di Montalto di Castro. A questo lavoro, infatti, si aggiungerà nelle prossime settimane anche il rifacimento della strada Litoranea che collega il tratto finale della Via Tre Cancelli con l’ingresso alla Marina stessa. Un lavoro importante – aggiunge il sindaco – che rappresenta il primo obiettivo della nostra programmazione che nei prossimi mesi vedrà l’apertura di nuovi e diversi cantieri non solo alla Marina, ma nell’intero territorio comunale. Il lavoro che stiamo svolgendo come gruppo di maggioranza sta dando i suoi frutti – conclude il primo cittadino – per questo ringrazio i miei consiglieri per l’impegno e la passione che stanno mettendo in campo nonché l’ufficio lavori pubblici per la professionalità dimostrata».