NewTuscia – PERUGIA – Piccoli punti di ristoro, ma anche luoghi di condivisione di pensiero per personaggi di cultura ieri tanto quanto oggi per gli abitanti della città che amano ritrovarsi anche solo per il piacere di degustare delizie dei mastri pasticceri del territorio, scambiando due chiacchiere in compagnia, al centro di Caffè e locali storici in città – speciale Sandri. In occasione della Giornata dei locali storici d’Italia, sabato 7 ottobre alle 16, Gran Tour Perugia propone un viaggio nel tempo nella Perugia della Belle Époque fino al primo dopo guerra, alla scoperta dei caffè e dei locali storici che animavano la vita notturna del capoluogo umbro. Vero e proprio protagonista sarà lo storico Caffè Sandri, unica realtà della città a far parte dell’Associazione nazionale locali storici d’Italia, che al termine della visita delizierà anche i palati dei presenti con un assaggio dei propri prodotti cult.

Curiosità – La Giornata nazionale dei locali storici d’Italia è un evento che si svolge ogni anno il primo sabato del mese di ottobre ed è dedicato a far conoscere il patrimonio storico-culturale rappresentato dai soci dell’associazione. In tutta Italia, attraverso visite guidate, degustazioni, conferenze e molto altro, è così possibile conoscere le storie dei locali storici che hanno contribuito a rendere il nostro Paese un’eccellenza culturale e artistica.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 8 ottobre, dopo l’annuncio della proroga, torna alle 10.30 la consueta visita alla mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del “nero”, soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L’esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L’appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra (7 gennaio) con cadenza settimanale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Alle 16.30 evento d’eccezione con la visita in esclusiva dell’Oratorio di San Francesco dei Nobili, vero e proprio scrigno di arte, cultura e devozione all’ombra della Torre degli Sciri. Tra stucchi barocchi, un pregevole soffitto a cassettoni, ligneo dorato e intagliato, e un susseguirsi di dipinti di indubbia bellezza, la passeggiata si preannuncia unica nel suo genere.

Costo della visita guidata euro 16 a persona, gratuita fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it