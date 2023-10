Viterbo, Sutri e Narni aderiscono all’evento “Apriti museo!”

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – VITERBO – Il tema dell’edizione di quest’anno della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è “Apriti museo!”: un invito, rivolto a tutti i musei, ad impegnarsi per essere sempre più accessibili, eliminando le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali che possono essere di ostacolo alla visita.

La Giornata nazionale delle famiglie in Museo vuole essere un’occasione in cui tutta la famiglia possa ritrovarsi assieme al museo in una giornata all’insegna dell’arte e della bellezza, per scoprire il proprio territorio e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

Queste le iniziative organizzate nei musei della Direzione regionale Musei.

L’8 ottobre 2023 la giornata nazionale delle famiglie al museo, un progetto che compie dieci anni dalla sua prima edizione pilota del 2013 che coinvolse 340 musei italiani. Oggi sono più di 1200 i siti museali aderenti all’iniziativa e alcuni dei musei gestiti da Archeoares rientrano fra questi.

Il F@mu porta avanti l’obiettivo di promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi d’interesse che arricchiscono il territorio italiano. Si rivolge contemporaneamente ai musei e alle famiglie stimolando i primi a essere sempre più accoglienti e a portata di bambino, e le seconde a vivere i luoghi della cultura in modo consapevole e coinvolgente. Ѐ stata istituita una giornata dedicata a questo incontro che si ripete ogni ottobre. Bambini e adolescenti, accompagnati dai propri familiari, diventano protagonisti di attività progettate per loro con l’intento di renderli fruitori culturali consapevoli dell’arte italiana e della storia che essa custodisce.

Negli ultimi anni il progetto Famu si è concentrato su tematiche sociali importanti volte a parlare ai bambini di inclusività e accoglienza: se il 2022 ha visto come filo conduttore il tema “Diversi ma uguali”, la nuova edizione dal titolo “Apriti museo” vuole porre l’attenzione sull’accessibilità museale. Il museo diventa luogo che va incontro al proprio pubblico tenendo conto delle esigenze intellettuali, fisiche e sociali del visitatore.

Anche a Viterbo, Narni e Sutri sarà possibile vivere esperienze didattiche speciali organizzate da Archeoares che dal 2019 aderisce al F@mu con grande passione. In questi anni sono state proposte iniziative di diverso tipo: visite-racconto, cacce al tesoro con tanto di “bottino” finale, esperienze sensoriali che hanno attivato i cinque sensi e molto altro ancora attende i giovani esploratori che vorranno visitare i musei presenti in queste antiche città.

Quest’anno a Viterbo serviranno naso e fantasia. Al Polo Monumentale Colle del Duomo i bambini e le loro famiglie potranno immergersi negli odori della Tuscia attraverso una visita olfattiva. Scopriranno che non bastano gli occhi per conoscere un luogo. Invenzione e creatività saranno invece alla base di un’attività ludica e narrativa presso il Palazzo dei Priori.

A Narni invece saranno protagoniste le opere della pinacoteca del Museo di Palazzo Eroli e sarà possibile tuffarsi nel passato visitando il Museo Multimedievale.

Anche l’Antichissima città di Sutri, infine, dedica una particolare attenzione alle famiglie nella giornata F@mu nei siti del Parco Archeologico e dell’Antiquarium comunale.

Maggiori dettagli possono approfondirsi sulle singole attività e sulle modalità di partecipazione nella sezione eventi del sito internet www.archeoares.it