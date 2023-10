Monte Romano il corso per i bambini tra i cinque e i dieci anni targato Basket Pegaso Tarquinia, in collaborazione con la Polisportiva Monte Romano

NewTuscia – MONTE ROMANO – Grande fermento a Monte Romano per il corso di pallacanestro rivolto ai bambini tra i cinque e i dieci anni targato Basket Pegaso Tarquinia, con l’egida della Polisportiva Monte Romano. I primi allenamenti sono iniziati in questi giorni con i tecnici della società sportiva tarquiniese, sotto la supervisione di coach Anselmo Ranucci. “Siamo soddisfatti di collaborare con il Basket Pegaso Tarquinia – afferma il presidente della Polisportiva Monte Romano Filippo Cardinale -, che ci sostiene dal punto di vista di vista societario e tecnico. Avere poi con noi coach Ranucci è motivo di orgoglio. Mi rivolgo ai genitori perché facciano provare questo bellissimo gioco ai figli. Oltre al lato sportivo, al centro c’è l’educazione al rispetto delle regole e degli altri”. “Il progetto sportivo che mi ha proposto Filippo, mio assistente per il gruppo dei nati nel 2011 a Tarquinia, è interessante, perché ha la prospettiva di creare tra qualche anno una società a Monte Romano in grado di camminare con le proprie gambe – sottolinea Ranucci -. Negli anni Ottanta i derby tra le due cittadine erano una bella consuetudine”. I bambini che partecipano al corso avranno la possibilità, attraverso questa collaborazione di giocare con i pari età nei campionati mini basket organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro.