NewTuscia – BEVAGNA – Si è spento questa mattina, giovedì 5 ottobre, Antonio Carlo Ponti. Il giornalista, critico d’arte e scrittore si è spento a Perugia all’età di 87 anni. Il 28 dicembre 2022 Bevagna gli aveva conferito la cittadinanza onoraria per tutto ciò che Antonio Carlo Ponti aveva fatto per il borgo umbro. “Bevagna piange un suo concittadino. Pur non essendo nato nella nostra città, Antonio Carlo Ponti aveva frequentato qui la scuola – afferma in una nota Annarita Falsacappa, sindaco di Bevagna –.

La sua famiglia e quella di sua moglie avevano origini bevanati. Il suo legame con la nostra comunità era molto forte, anche in considerazione della sua importante attività culturale sviluppata proprio qui, come le numerose poesie in dialetto bevanate e le varie pubblicazioni in cui Bevagna è stata sempre protagonista. Nel suo primo quinquennio di governo, questa Amministrazione Comunale aveva già conferito ad Antonio Carlo Ponti diversi incarichi per animare l’attività culturale del nostro paese e, successivamente, aveva deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria. L’ultimo evento creato, ‘Liberrima Bevagna’, si è concluso lo scorso 30 settembre, ma mi piace ricordare – prosegue il primo cittadino – anche l’impegno nella mostra ‘In Chartis Mevanie’ che, nella sua ultima edizione, ha riscosso un grandissimo successo ospitando artisti di fama internazionale. Come sindaco – aggiunge Falsacappa – ricordo la sua disponibilità nel raccogliere costantemente le nostre richieste, così come una grande conoscenza dei settori della cultura e dell’arte a tuttotondo.

Ricordo inoltre che Antonio Carlo Ponti è stato uno dei soci fondatori dell’Accademia di Bevagna e il direttore del Grande Dizionario di Bevagna. Non ci dimenticheremo nemmeno la sua generosità e il suo saper mettere a disposizione di tutti la propria cultura in maniera completamente disinteressata con puri scopi divulgativi. Lo ringrazio a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale per la dedizione totale verso il nostro paese – conclude il sindaco Annarita Falsacappa – e per aver contribuito alla promozione di Bevagna. Questa mattina abbiamo appreso la triste notizia dalla figlia Benedetta: a lei e a tutta la famiglia di Antonio Carlo Ponti giungano le più sentite condoglianze da parte del Comune di Bevagna”.