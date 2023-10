NewTusca – PIETRALUNGA – Porte aperte a Pietralunga venerdì 6 ottobre per la 36esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco e della patata che arriverà a invadere il borgo fino a domenica 8 ottobre tra stand, mercato, cooking show, degustazioni, senza dimenticare musica, passeggiate, foliage, teatro, animazione per tutta la famiglia e lo sport tra podistica e mountain bike.

A mettersi in gioco sarà l’Umbria più autentica con una tre giorni dedicata ai prodotti più prestigiosi della tavola di questo angolo di regione offrendo a cittadini, curiosi e turisti una vera e propria immersione esperienziale nel cuore verde d’Italia. La kermesse gastronomica è realizzata dal Comune di Pietralunga con il sostegno del GAL Alta Umbria. Tra i partner Giuliano Tartufi (main sponsor) e Tartufi Jimmy.

La giornata inizierà alle 18 a palazzo Comunale (piazza Fiorucci) con il taglio del nastro della 36esima edizione della Mostra mercato del tartufo e della patata bianca di Pietralunga e l’apertura degli stand gastronomici. Momento accompagnato dalle “Note di tartufo” di Michele Braganti e da una degustazione di vini e birre umbre.

Alle 19 ci si sposta all’ex convento Sant’Agostino dove si terrà la presentazione della mostra dedicata al maestro forgiatore Evancio Girelli. L’esposizione sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione.

LOCATION E DOVE PARCHEGGIARE

La kermesse si svolgerà tra via Marconi (Ingresso Mostra mercato), via Roma (ingresso mostra mercato e presidio Coldiretti), piazza VII Maggio (stand gastronomici e mercato), piazza Fiorucci (stand degustazione vini/birre e musica), corso Matteotti/piazza Don Pompilio Mandrelli (truffle food – degustazioni) e l’ex convento Sant’Agostino (Mostra fabbro forgiatore Evancio Girelli – stand gastronomici).

Dove parcheggiare: Parcheggio via delle Noci, Parcheggio via Fra Lodovico da Pietralunga, Parcheggio Via Marconi, Parcheggio campo sportivo ed area protezione civile voc. Violante.

Per info:

www.mostratartufopietralunga.tuberturismo.it

www.visitpietralunga.it