NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VITERBO) – Ieri pomeriggio, a San Martino al Cimino, presso il Parco Norma Cossetto, si è svolta la cerimonia in ricordo della gi ovane martire istriana sequestrata, torturata, violentata e infine gettata in una foi ba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943.

La cerimonia, una delle 345 organizzate quest’anno in Italia e nel mondo dal Comitato 10 Febbraio, è stata trasmessa in diretta durante il telegiornale di Rai News 24.

Gli operatori dell’emittente televisiva nazionale hanno inquadrato tutta la cerimonia, presenti il sindaco Chiara Frontini, l’assessore Katia Scardozzi e le consigliere Laura Allegrini e Letizia Chiatti, Matteo Achilli. In rappresentanza della Provincia Ermanno Nicolai. Il Prefetto ha delegato il vice prefetto aggiunto Fabio Malerba.

Dallo studio sono state rivolte alcune domande a Olmi che ha illustrato l’evento e le motivazioni che hanno spinto il Comitato 10 Febbraio a commemorare Norma Cossetto.

“La manifestazione è nata a Viterbo nel 2018 da un’intuizione dal cavalier ufficiale al merito della Repubblica Italiana Maurizio Federici – ha detto Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – e dal 2019 è stata lanciata a livello nazionale. Quest’anno sono 345 le città italiane ed estere che ricorderanno Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile e simbolo delle donne che ancora oggi subiscono violenza, come accade in Iran e nella guerra in Ucraina.

Ringrazio Rai News per l’attenzione che ha prestato e per la trasmissione in diretta dell’evento viterbese.”