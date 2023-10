NewTuscia – VITERBO – Ieri 4 ottobre si è festeggiato San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia, ma non solo, ieri è anche stato il quattordicesimo compleanno del M5s e non è un caso che si sia scelta proprio questa data per far “nascere” il primo gruppo territoriale del comune di Viterbo.

Primo gruppo della provincia ad essere ufficialmente riconosciuto dal MoVimento 5 Stelle, che con il nuovo corso avviato dal Presidente Conte, ha dato slancio alla partecipazione attiva degli Iscritti alla vita politica interna dell’Associazione. A tale fine, in tutta Italia hanno iniziato a costituirsi Gruppi territoriali di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di Comuni più piccoli, intercomunali e, inoltre, Gruppi territoriali all’estero dedicati agli iscritti al Movimento 5 Stelle iscritti all’Aire o comunque residenti all’estero.

Viterbo è una delle prime realtà ad compiere questo passo ed è con orgoglio e anche un po’ di emozione che colgo l’occasione per ringraziare le tantissime persone, donne e uomini che hanno deciso di mettersi in gioco per far crescere e radicare il M5S sul nostro territorio.

Massimo Erbetti

Coordinatore provinciale M5S