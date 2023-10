NewTuscia – ROMA – Il bonus energetico, tirato in campo qualche giorno fa dall’allenatore dell’Atletico Ascoli ed ex Consigliere Regionale, Sergio Pirozzi, rischia di destare qualche dubbio su un interessamento altalenante rispetto alle vicende delle zone colpite dal sisma del 2016. Pirozzi, infatti, anziché rivolgere più o meno velati attacchi all’attuale Amministrazione regionale, in carica da pochi mesi, avrebbe potuto interessare la precedente Giunta e, in particolare, l’allora assessore allo Sviluppo economico».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, dopo la nota dell’ex consigliere regionale.

«Sono certa che Pirozzi non avrebbe avuto problemi a farlo dato che era consigliere regionale nello stesso periodo. Se certe affermazioni fossero state rivolte a tempo debito, sarebbero state certamente più utili e magari avrebbero potuto accelerare una pratica che, come infinite altre, ci siamo trovati in eredità e che stiamo cercando di sbloccare. In ogni caso, segnalo a Pirozzi che i fondi stanziati per il Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei Comuni del cratere sismico, 800mila euro per l’esattezza, aspettano solo il provvedimento attuativo della società LazioCrea», ha concluso l’assessore Rinaldi.