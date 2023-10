NewTuscia – VITERBO – Chiara Guidarini, autrice del libro “Viterbium – ti ascolto” scritto assieme alla viterbese Catia Santoni, sarà ad Archeotuscia a Viterbo il 7 ottobre in occasione della doppia presentazione del suo libro e di quello di Iacoponi prevista per le ore 17. Interverranno Raffaele Donno, Rosanna de Marchi, Assuntina Civitelli ed Eleonora Ricci. Musica di Wanda Folliero.

Viterbo 04.10.2023: Si terrà il 7 ottobre alle ore 17.00 nella sede dell’Associazione Archeotuscia, all’interno della chiesa di Santa Maria della Salute di Viterbo, la presentazione dei due libri: “Viterbium – ti ascolto” di Chiara Guidarini e Catia Santoni, Linee Infinite Edizioni e “Viterbo e la sua storia” di Cesare Iacoponi, presentato dal figlio Sandro, Casa editrice Serena.

Due libri uniti da una parola: Viterbo, il nome di una città che, nel tempo, ha ospitato Papi, cardinali, vescovi, le cui forti mura hanno visto il passaggio di santi, re ed eserciti.

Per l’occasione sarà presente Chiara Guidarini, autrice emiliana che, assieme alla viterbese Catia Santoni, ha creato il libro “Viterbium”, ospitato per vari incontri in moltissime località della Tuscia dal 2021, a partire dal Palazzo Papale di Viterbo con l’evento “Arte e cultura nella città del conclave”.

Sandro Iacoponi, presidente dell’associazione culturale “Vetus Urbs Cesare Iacoponi”, presenta le poesie scritte dal padre Cesare in “Viterbo e la sua storia – la città i monumenti i dintorni e paesi”, pubblicato con la casa editrice viterbese Serena.

Raffaele Donno, vicepresidente di Archeotuscia e scrittore, introdurrà l’evento mentre la moderazione è affidata alla scrittrice, poetessa e giornalista Rosanna de Marchi. La presentazione sarà accompagnata dalle note della violinista Wanda Folliero.

Le letture saranno affidate ad Assuntina Civitelli, responsabile del Corteo storico delle famiglie nobili di Viterbo ed Eleonora Ricci, attrice teatrale nella Compagnia Faul di Viterbo.

L’evento è patrocinato, oltre che da Archeotuscia, dalla Vetus Urbs, da Arte e Cultura, dalle Case Editrici e dall’Associazione sbandieratori, musici e corteo storico delle famiglie nobili “pilastro”, di cui saranno presenti alcuni membri del corteo storico e dall’Eipaa odv che svolge attività di vigilanza sul territorio nazionale collaborando con enti pubblici e privati.

Chiara Guidarini, Catia Santoni, e Sandro Iacoponi ringraziano anticipatamente le persone che si sono rese disponibili, le associazioni e le case editrici, e tutti coloro che vorranno intervenire all’evento.