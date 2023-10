Il workshop è organizzato insieme alla Regione Umbria e in collaborazione con Cna e Confcommercio Umbria

Incentrato sull’approfondimento dell’indagine curata dal Cresme Ricerche, si terrà domani, giovedì 5 ottobre, a Foligno

NewTuscia – FOLIGNO – Uno sguardo sul futuro dell’Umbria attraverso un focus sull’innovazione, un’occasione per analizzare il contesto sulla base dei dati resi disponibili da una recente ricerca sulla competitività della regione. Una iniziativa organizzata da Sviluppumbria, insieme alla Regione Umbria, per giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 17, nella sede di Foligno (via Andrea Vici, 28). Il workshop prende vita dall’approfondimento dal corposo studio che ha analizzato la tematica in rapporto alle altre regioni/province italiane, commissionato al Cresme Ricerche da Cna e Confcommercio Umbria, coinvolte direttamente nell’iniziativa.

Il programma e gli interventi. I lavori si apriranno con l’intervento di Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria Spa, seguito da quelli di Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio dell’Umbria di Michele Carloni, Presidente CNA Umbria, e di Roberto Palazzetti, membro di Giunta con delega all’Innovazione Confcommercio Umbria.

A presentare il focus “Si può fare”: i driver dell’innovazione per il rilancio dell’Umbria” sarà Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche.

Prima della chiusura dei lavori, con le conclusioni affidate a Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, porteranno la loro testimonianza alcuni imprenditori di aziende umbre.

Le aziende sotto i riflettori. A raccontare la loro esperienza saranno Michelangelo Faluomi (Faluomi Srl),Massimiliano Sterpinetti (K-Digitale); Giuliano Martinelli (Giuliano Tartufi); Marco Raspati (Recuperiamo srl); Gianluca Ortali (Veo di Danilo e Gianluca Ortali sas); Andrea Cruciani (Teamdev srl). Un contributo importante, quello di ognuno di loro, per evidenziare i processi d’innovazione realizzati in azienda, le difficoltà incontrate per raggiungerli e gli obiettivi tecnologici in programma per il futuro a breve termine.

Info e partecipazione. All’incontro si potrà partecipare previa iscrizione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-futuro-dellumbria-focus-innovazione-715900697257. Per eventuali altre info, scrivere alla segreteria organizzativa: eventi@sviluppumbria.it