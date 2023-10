Questi gli appuntamenti da segnalare per giovedì 5 ottobre 2023

NewTuscia – TERNI – È iniziata con grande partecipazione di pubblico ed il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico di Terni e delle Scuole di Design, la terza edizione del “Kid Design Week”, il festival della creatività che proseguirà, a Terni, fino a domenica 8 ottobre 2023.

Da segnalare tra gli appuntamenti in programma nella giornata di domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15.30 l’iniziativa curata dallo IID – Istituto Italiano Design e rivolta agli studenti in formazione del design e delle arti visive, a cui è dedicata particolare attenzione in questa terza edizione del festival. Un talk dal titolo “Lo spazio, la forma, il gioco” che si terrà presso la sala dell’Orologio del CAOS, a cui interverranno Bendetta Risolo, Marcello Cannarsa, Chiara Perotti, Angela Dimonte, Alessia Sanna, Caterina Orsini che partendo dal concetto di gioco porteranno i giovani designer in formazione a mettere in relazione il gioco come oggetto usato dai bambini con la progettazione ed il design, in una riflessione supportata dall’esperienza propria dello IID – Istituto Italiano Design, in questo campo tramite case studies e progetti sviluppati.

A seguire, alle ore 17.30 gli spazi dello Studio 1 del CAOS, ospiteranno il laboratorio patrocinato dall’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, “Shodo” l’arte della calligrafia giapponese. Lo Shodo è l’arte tradizionale della calligrafia giapponese, la “Via della scrittura” che permette di esprimere la propria individualità, le proprie emozioni e la propria immaginazione. La calligrafia Shodō è un’antica pratica artistica giapponese che utilizza il pennello. Attraverso la scoperta della fluidità del movimento di questo strumento, si libera la parte profonda del bambino e della bambina. I segni dell’azione del pennello possono essere decisi o incerti, veloci o lenti, sottili o spessi, ma contengono sempre una forza, un’energia vitale. Il laboratorio proposto a Terni curato dall’Associazione Kaniukai, sarà condotto dal maestro Shoehi Tsuruno, esperto di rapporti e scambi interculturali tra Italia e Giappone, che in questi anni ha contribuito a creare un ponte di dialogo tra le due culture.

La Lectio Magistralis di Vito Mancuso, in programma per lo scorso martedì 3 ottobre, alle ore 18.00, è stata rimandata a mercoledì 11 ottobre alle ore 18.30 presso BCT Terni /Caffè Letterario. L’intervento, realizzato grazie al sostegno di ARPA Umbria – ente regionale che si occupa di prevenzione e protezione ambientale, porterà a Terni un intenso momento di riflessione sul tema della leggerezza, una “virtù” che caratterizza il nostro tempo con luci e ombre.

La partecipazione alle attività in programma è gratuita, su prenotazione.

La Kid Design Week è organizzata da Utilità Manifesta/design for social in collaborazione con il Comune di Terni Direzione Istruzione – Servizi Educativi Comunali, Assessorati alla Cultura ed alla Scuola del Comune di Terni, con il patrocinio di Aiap – Associazione italiana design della comunicazione visiva e di Adi – Associazione per il disegno industriale, Camera di Commercio dell’Umbria, la collaborazione di Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Corso di Design; IED – Istituto Europeo di Design di Roma e IID Istituto Italiano Design ed il sostegno di Umbriaenergy spa e di ARPA Umbria.