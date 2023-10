NewTuscia – VITERBO – Parte la prima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio), scatterà, dopo la puntata zero dedicata allo speciale Trasporto Macchina di Santa Rosa “Gloria”, il regolare format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

In questa prima puntata ufficiale dal titolo “Pnrr, Dies Natalis e Vip” faremo il punto sull’attuazione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza) a Viterbo con gli assessori comunali all’Urbanistica Emanuele Aronne ed ai Lavori pubblici Stefano Floris. A commentare sul Pnrr l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Dopo lo speciale Trasporto Macchina di Santa Rosa “Gloria” torniamo a parlare di Raffaele Ascenzi per la sua terza vittoria al concorso di idee per il nuovo modello con “Dies Natalis”. Vedremo nel dettaglio com’è nato il progetto e quali sono le sue caratteristiche. Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, commenterà l’ultimo Trasporto di “Gloria”,

La pagina politica avrà come protagonista il consigliere regionale Daniele Sabatini, capogruppo di FdI, che parlerà dell’attualità politica e del lavoro amministrativo per lo sviluppo della Tuscia.

Per la parte artistica Arianna Cigni ha intervistato molti vip tra i quali Amedeo Goria, Demetra Hampton e Antonio Zequila. Come presentatrice d’eccezione di questa uscita con i Vip ci sarà Maria Giovanna Elmi, che conferma ancora la sua collaborazione con “Luce Nuova sui fatti”. Scopriamo insieme l’evento in cui erano presenti tante star e cosa hanno fatto.

Torna anche quest’anno “Missione bellezza” di Veronica Gezzi che, quest’anno, sarà uno spazio televisivo fisso ogni 15 giorni in cui si parlerà di tutto ciò che fa beauty ma non solo.

Lo sport avrà come referente Paolo Graziotti per il calcio, mentre l’ospite di questa settimana per gli altri sport sarà il presidente della Stella Azzurra basket Viterbo Marcello Meroi.



Tornano anche le rubriche tematiche: si comincerà questa puntata con “Informissima” di Agnese Quattranni, “Impariamo a comunicare insieme” di Elena Sassara e “Il Mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.

Quest’anno alla conduzione di “Luce Nuova sui fatti” ci saranno ancora Gaetano Alaimo, ideatore della trasmissione, ed Arianna Cigni: entrambi sono alla conduzione dalla prima edizione continuativamente. Il format sarà settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte e La Voce Tv e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per proporre il programma nell’importante emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori), Confimprese Viterbo e Veronica Gezzi Permanent Make up.

