NewTuscia – VITERBO – Il I Convegno internazionale “Le reliquie della Chiesa. Storia, falsificazioni e traffici illeciti” del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, svoltosi sabato scorso in collaborazione con il Centro Studi Santa Rosa di Viterbo, alla sala Quattrocento del Monastero di Santa Rosa, ha avuto un grande successo di critica e presenze.

Il dott. Andrea Natali, moderatore del convegno e Direttore della SAG – Scuola Biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio Culturale” del Csc Viterbo, ha coordinato i lavori. Sono stati presenti dando lustro all’evento il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, che ha tenuto una prolusione iniziale, e la Dott.ssa Bianca Bellucci, Consigliere in materie giuridiche del Ministero della Cultura. Ha portato i saluti del Csc il presidente Marcello Cevoli. Relatori del convegno sono stati a dott.ssa Martina Caroli, Storica, Università di Bologna, sul tema “Collezioni antiche della Biblioteca Universitaria e Digital Library di Ateneo. Santi ladri e ladri di Santi”; l’avv. Riccardo Nodari, penalista Patrocinante in Cassazione, docente in materia di diritto penale applicato ai beni culturali e membro del Comitato Scientifico della SAG, su “Gli aspetti normativi”; la dott.ssa Eleonora Rava, FRHistS, University of St Andrews e la dott.ssa Anna Proietti del Centro Studi Santa Rosa ETS, su “Le reliquie del Monastero di Santa Rosa”.



NewTuscia.it ha intervistato approfonditamente il dott. Andrea Natali sull’esito ed i significati del convegno.

Dott. Natali, perché la Scuola biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e crimini contro il Patrimonio Culturale” si occupa delle reliquie della Chiesa?

“Le reliquie, ovvero ogni resto del corpo o anche ogni oggetto che è o si presume appartenuto o connesso a una persona venerata come santa, e le vicende ad esse legate, indipendentemente dal punto di vista, fanno parte del nostro Patrimonio Culturale

Per citare solamente due esempi le reliquie sono protagoniste nella letteratura e nella storia dell’arte.

Nel Decameron di Giovanni Boccaccio (il quale, molto spesso dimentichiamo che venne ordinato prete, come è testimoniato in un beneficio del 1360) nell’ultima novella della sesta giornata, raccontata da Dioneo, nella quale «sotto il reggimento d’Elissa, si ragiona di chi con alcun leggiadro motto, tentato, si riscotesse, o con pronta risposta o avvedimento fuggì perdita o pericolo o scorno», si riportano le reliquie di Frate Cipolla fra le quali:

Il dito dello Spirito Santo così intero e saldo come fu mai

Il ciuffetto del Serafino che apparve a San Francesco

Alquanti de’ raggi della stella che apparve a’ tre Magi in Oriente

Una ampolla del sudore di san Michele quando combattè col diavolo

In una ampoletta il suono delle campane del tempio di Salomone

La penna dell’agnol Gabriello (che voleva mostrare ai certaldesi in cambio di offerte)

Dei carboni co’ quali fu il beatissimo martire San Lorenzo arrostito (che invece mostrò a seguito della sostituzione della penna con dei pezzi di carbone)

Questo elenco di reliquie, può essere interpretato come un denuncia fatta da Boccaccio, in modo sarcastico, della situazione delle reliquie oggetto di falsificazione alla metà del XIV secolo.

Denuncia che invece fa in modo esplicito Giovanni Calvino nel Trattato delle reliquie pubblicato nel 1543.

Esiste anche un filone letterario detto L’invenzione delle reliquie (in latino: inventio reliquarum; letteralmente “scoperta delle reliquie”) ovvero le vicende del ritrovamento, quasi sempre prodigioso, delle spoglie mortali di un santo o di un oggetto da questi toccato.

Anche la storia dell’arte è pregna di reliquie.

Un esempio significativo è rappresentato dalle Storie della Vera Croce, il ciclo di affreschi nella basilica di San Francesco ad Arezzo, iniziato da Bicci di Lorenzo ma dipinto soprattutto, fra il 1452 e il 1466, da Piero della Francesca: uno dei massimi capolavori della pittura rinascimentale.

Vi sono inoltre i dipinti che ritraggono il Santo Graal, la coppa con la quale Gesù celebrò l’Ultima Cena e nella quale fu raccolto, da Giuseppe di Arimatea, il sangue sgorgato dal suo costato trafitto dalla Lancia del centurione romano Longino durante la crocifissione. il Santo Graal è raffigurato in molte ultime cene e crocifissioni.

Ma per quanto qui concerne, le reliquie sono state fra i primi oggetti (vedremo nel corso del convegno se definirli beni culturali) oggetto di furto, falsificazione, traffico illecito, ovvero crimini contro il Patrimonio Culturale

Per affrontare gli argomenti relativi ai crimini contro il Patrimonio Culturale occorrono conoscenze articolate e complesse che prevedono una formazione altrettanto complessa e articolata per fornire competenze specifiche.

Con questo intento è stata attivata dal Centro per gli Studi Criminologici – Area Patrimonio Culturale la Scuola biennale di Alta Formazione in “Archeologia Giudiziaria® e crimini contro il Patrimonio Culturale” (SAG)

Le finalità della SAG sono, in sintesi, fornire una adeguata formazione:

sulle dinamiche, strategie, obiettivi e sul modus operandi dei singoli e delle organizzazioni criminali dedite al saccheggio, al furto e al traffico illecito internazionale di beni culturali;

sulle principali tipologie di reperti e opere d’arte oggetto di traffici illeciti;

sulle modalità di ricostruzione della provenienza dei beni trafugati;

sulle tecniche scientifiche di riconoscimento, di valutazione di stima dei reperti e delle opere d’arte e di identificazione dei falsi;

sugli strumenti di prevenzione e repressione dei crimini e degli atti vandalici contro il patrimonio culturale;

sulle convenzioni internazionali e sulla specifica normativa italiana, europea e internazionale del settore;

sulle norme, le procedure ed il funzionamento della giustizia civile e penale nell’ambito dei reati contro il patrimonio culturale;

sui fattori psicologici nei crimini e negli atti vandalici contro il patrimonio culturale;

sulle modalità di redazione di perizie, consulenze e valutazioni dei beni culturali e sui danneggiamenti arrecati al patrimonio culturale;

sulle idonee tecniche di comunicazione nei procedimenti giudiziari.

La S.A.G. ha, quindi, come propria missione quella di consentire a figure professionali con diversa formazione di utilizzare il proprio profilo professionale per rivestire un ruolo tecnico nelle attività di prevenzione, di indagine e di repressione dei crimini contro il patrimonio culturale.

Ecco il motivo per cui, in collabora zione con il Centro Studi Santa Rosa, abbiamo pensato al convegno con l’obiettivo di fare chiarezza su aspetti storici, sociologici, giuridici relativi alle reliquie”.

Falsificazioni e traffici illeciti sono come ha specificato sono crimini contro il Patrimonio Culturale: quali sono gli aspetti giuridici?

“La storia e l’attenzione alle reliquie ha inizio con Sant’Elena, madre di Costantino. Con il rinvenimento della croce di Cristo, nel IV secolo d.C., si ‘diede il via’, alla caccia di reliquie, che ben presto divennero un qualcosa che tutti volevano possedere, ricchi o poveri, laici o religiosi, sovrani o istituzioni soprattutto fra il VI e il X secolo.

Il commercio delle reliquie si reintensificò nel corso del Seicento e del Settecento, con i corpisantari, personaggi specializzati che, per ordine delle gerarchie ecclesiastiche, estraevano corpi martiriali dai sepolcri collocati nei cimiteri cristiani antichi, le catacombe. Purtroppo fu nello stesso periodo che tali luoghi di sepoltura furono letteralmente devastati.

La motivazione era la grande richiesta.

Fra i fornitori di reliquie di epoca carolingia, il più famoso fu senza dubbio il diacono Deusdona specializzato in martiri romani. Deusdona abitava a Roma nei pressi di San Pietro in Vincoli era diacono della Chiesa di Roma e quindi aveva libero accesso alle catacombe dell’Urbe. Deusdona non lavorava da solo, ma era capo di un gruppo organizzato di mercanti di reliquie fra i quali i suoi fratelli: Lunisio, che operava nel Sud d’Italia, e Teodoro.

Una rete ramificata e piramidale con manovalanza locale e intermediari internazionali che dopo più di un millennio ricorda la rete messa da Giacomo Medici, l’unico grande mercante di arte illecita condannato in Italia grazie al PM Paolo Giorgio Ferri (fra gli ideatori della Scuola che ho l’onore di dirigere)

Questo commercio di reliquie, anche se era illegale, non era mal visto neanche da parte del clero e delle c omunità monastiche che spesso loro stesse diventavano trafficanti perché avevano bisogno di reliquie. Quest’attività si prestava ovviamente a molte frodi: uno stesso santo poteva essere venduto a vari compratori, a pezzi o addirittura intero, soprattutto se era popolare.

Il culto delle reliquie fu centralizzato ed utilizzato per rafforzare il programma di consolidazione politica, sociale e religiosa.

Filippo II di Spagna (siamo nella seconda metà del Cinquecento) il più potente monarca europeo in un’epoca di conflitti e guerre religiose, è stato anche il più grande collezionista di reliquie. collezionò 7.422 reliquie nel monastero dell’Escorial vicino Madrid. Tra esse si annoveravano 12 corpi interi, 144 teste e 306 ossa lunghe. Padre José de Sigüenza, suo consigliere definì «santa avarizia» l’ossessione del sovrano.

Il traffico e la falsificazione giunsero a un punto tale da indurre Calvino a pubblicare nel 1543 il Trattato delle reliquie, nel quale criticava e ridicolizzava il fervore per le ossa e i tessuti del corpo umano.

Ma anche nella situazione attuale i furti sono all’ordine del giorno. Negli ultimi 40 anni sono stati trafugati in Italia, soprattutto dalle chiese, circa 6.000 reliquiari e un numero considerevole di oggetti religiosi solitamente realizzati con materiali preziosi e facilmente riciclabili.

Ma non mancano furti della sola Reliquia lasciando sul luogo il reliquiario.

Come ha sottolineato egregiamen te l’Avv. Riccardo Notari (componente del Comitato scientifico dellla SAG) furti, falsificazioni e traffici illeciti sono puniti nel nostro ordinamento giudiziario ma manca uno specifico riferimento al valore religioso del bene come succede invece per il valore culturale del bene culturale.

Come per le merci più comuni, il traffico illecito delle reliquie passa per il Commerci on line

Nel 2013 i carabinieri del Nucleo di tutela patrimonio culturale arrestano una persona che, in sei mesi aveva rubato 57 reliquie, mentre consegna la merce a un antiquario pistoiese che si era aggiudicato i pezzi partecipando a un’asta su internet.

Nonostante la vigente proibizione, ne esiste un notevole traffico. Basta andare su Ebay o altri siti. Digitando la parola ‘relic’ su Ebay internazionale appaiono 750.000 risultati per relic, 528 risultati per reliquia di arte sacra (25 settembre 2023).

Per regolarne le condizioni di vendita la piattaforma ha inserito persino un’apposita nota nel suo regolamento che obbliga i venditori a specificare «di cosa è fatta la reliquia» e avverte che «se si tratta di resti umani non ne è consentita la vendita salvo che non si tratti di capelli».

Ma questa restrizione è spesso ignorata”.

La presenza e gli interventi introduttivi del Vescovo di Viterbo, molto interessato all’argomento, e della Dott.ssa Bianca Bellucci Consigliere in materie giuridiche del Ministero della Cultura, hanno nobilitato ulteriormente il convegno ma la scelta del luogo, il Santuario Santa Rosa da Viterbo dove è conservato il corpo di Rosa oltre che altre reliquie della santa viterbese, è stata determinante per gli argomenti trattati?

“Quale luogo migliore per organizzarlo del Santuario Santa Rosa da Viterbo dove è conservato il corpo di Rosa oltre che altre reliquie della santa viterbese, e, grazie alla lungimiranza della dott.ssa Eleonora Rava, direttrice dell’archivio, all’opera di schedatura della dott.ssa Anna Proietti (entrambe fra i relatori del convegno dove hanno illustrato le reliquie di Santa Rosa) e la proficua collaborazione del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo con i laboratori di restauro dell’Università della Tuscia tramite la prof.ssa Paola Pogliani, nel 2021 è stata inaugurata la cappella delle reliquie.

Il Santuario è il Punto di riferimento per i viterbesi e punto di arrivo della Macchina di Santa Rosa dal 2013 inserita dall’UNESCO, insieme alla Rete delle grandi macchine a spalla italiane, nella lista del Patrimonio immateriale dell’umanità.

La macchina dal 1512 rievoca simbolicamente la traslazione della salma di Santa Rosa, avvenuta a Viterbo nel 1258 per disposizione di Papa Alessandro IV, dalla Chiesa di Santa Maria in Poggio (detta della Crocetta) alla chiesa di Santa Maria delle Rose (oggi Santuario di Santa Rosa).

La traslazione delle reliquie (più o meno autorizzata) è uno degli argomenti che La dott.ssa Caroli ha trattato ha trattato nel convegno.

La Chiesa cattolica ha suddiviso le reliquie la cui veridicità venga comprovata debitamente, in tre classi in base alla loro preziosità e all’eccezionalità da esse rappresentata.

Reliquie di I classe: oggetti direttamente associati ad eventi della vita di Cristo o resti sacri di santi (corpi interi, ossa, capelli, sangue, carne, ecc.).

Reliquie di II classe: oggetti che il santo ha indossato. Vi sono compresi anche gli oggetti che il santo abitualmente usava in vita.

Reliquie di III classe: qualsiasi oggetto che sia entrato in contatto con reliquie di I classe. Solitamente sono costituite da pezzi di stoffa entrate direttamente in contatto col corpo del Santo.

Esistono inoltre le Reliquie di IV classe ovvero un oggetto che sia entrato in contatto con reliquie di II classe. Vi sono poi delle altre reliquie che, pur non essendo direttamente legate ad un santo o alla sua persona, e pur non essendo entrate in contatto con un corpo santo, rappresentano oggetto di venerazione perché provengono da un ulivo del Getsemani, da una pietra del luogo del Calvario, dalla terra del Calvario”.