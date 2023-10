NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Arsenico oltre i limiti, scatta l’ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale sino a nuove disposizioni e nelle more della esecuzione di nuovi accertamenti analitici.

“Il Dipartimento di prevenzione servizio igiene alimenti nutrizione della Asl ci ha comunicato oggi l’esito delle analisi chimiche eseguite dall’Arpa Lazio – spiega il primo cittadino, Luca Giampieri, che ha firmato l’ordinanza -, dalle quali risulta il superamento per il parametro arsenico dei limiti fissati nei punti di prelievo della fontana pubblica in piazza San Clemente (arsenico 16 µg/l) e della fontana pubblica di via XII settembre (arsenico 15 µg/l)”.

“Pertanto ho immediatamente predisposto il divieto di potabilità fino a che nuovi esami non riveleranno che i livelli di arsenico nell’acqua sono tornati nella norma – conclude il sindaco -. Ricordo che i punti di approvvigionamento dislocati sul territorio comunale sono attivi ed erogano acqua potabile”.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sull’albo pretorio online del Comune.