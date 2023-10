NewTuscia – VITERBO – Via Monte Asolone, estesa l’area di sosta per ciclomotori e motocicli, tutti i giorni feriali del periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, dalle ore 7 alle ore 14.

“Anche quest’anno si è riproposta la criticità degli spazi insufficienti per i motocicli degli studenti – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. Abbiamo perciò ritenuto opportuno aumentare lo spazio a disposizione, dedicando anche gli stalli di sosta presenti tra il civico 2 e il civico 6, circa tre/quattro posti auto che, per i motocicli, sono ovviamente molti di più. Li abbiamo limitati ai motocicli al solo orario mattutino, così da non creare troppo disagio ai residenti, che a loro volta hanno necessità di un posteggio. Per rimuovere il disagio e il rischio di multe alla fonte, però – continua Frontini – ricordiamo che è attiva la navetta scolastica 1C, con partenza dal parcheggio in fondo a viale Bruno Buozzi alle 7.35, passaggio da piazzale Gramsci alle 7.40 e arrivo a porta della Verità alle 7.45 circa. Invitiamo studenti e genitori a usarla, al posto o in combinato con l’auto privata, per ridurre il traffico intorno alle mura nell’orario di punta”. I nuovi stalli saranno fruibili a partire dal prossimo giovedì 5 ottobre.