Il Festival più dolce di Viterbo è in programma nei giorni 7-8 + 14-15 ottobre nel Centro storico

NewTuscia – VITERBO – La quattordicesima edizione di “CioccoTuscia” si svolgerà a Viterbo nei giorni 7-8 e 14-15 ottobre 2023 presso lo storico Palazzo dei Papi, Piazza S.Lorenzo e altre piazze del centro storico di Viterbo, con il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio; i principali partner sono Regione Lazio, Comune di Viterbo, Diocesi, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Confesercenti, Sodalizio dei Facchini di S.Rosa, Comitato Centro Storico, ANCE Viterbo a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione.

Nelle edizioni precedenti, le presenze medie sono state circa 20.000 di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia che si conferma tra i più importanti eventi della provincia di Viterbo.

La sala Alessandro IV del Palazzo Papale è dedicata ai laboratori didattici a tema dolci e cioccolato (in collaborazione con Cimina Dolciaria, Pasticceria Casantini ed altri professionisti del settore).

La sala delle Scuderie (piano inferiore del palazzo) è dedicata alle varie realtà del territorio con i loro prodotti dolciari con prevalenza di cioccolato che viene proposto in tutte le sue declinazioni; inoltre una sala più piccola accoglierà le aziende, sempre locali, che promuovono prodotti “vari”;

In totale gli stand di aziende presenti saranno circa 30 tra dolce e salato.

In piazza S.Lorenzo, oltre agli stand enogastronomici nelle casette di legno (crepes, gelato, waffel, ciambelline, bomboloni, caldarroste, pizze fritte, panini, hamburger, cioccolata calda etc.), sono in programma molte iniziative culturali tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00.

Nelle piazze limitrofe, Piazza della Morte, Piazza del Gesù, Piazza dei Caduti e altre location del centro, sono previsti tantissimi spettacoli ed intrattenimenti gratuiti per adulti e bambini.

Tra le attività collaterali previste:

– La 2^ edizione del CioccoTuscia Cosplay Contest in collaborazione con Alternative Store in programma domenica 15 ottobre

– Il laboratorio teatrale in piazza in collaborazione con Teatro S.Leonardo, previsto tutti i giorni

– La 1^ edizione della Parata Storica CioccoTuscia che vedrà partecipare 8 gruppi storici della Tuscia con i loro figuranti, sbandieratori, musici e tamburi in programma domenica 8 ottobre

– La 1^ edizione di “cerAmìca” iniziativa di Cna Viterbo e Civitavecchia che prevede mercatini, laboratori e dimostrazioni degli artigiani ceramisti di Viterbo e provincia, in programma nei giorni 7-8 ottobre

– La collaborazione con il Regno di Babbo Natale di Vetralla; così il suo A.D. Giorgio Aquilani:

“Quando ho visto il programma che mi è stato presentato dagli organizzatori, ho avuto subito chiara la visione di un evento, che per due weekend, avrebbe trasformato Viterbo nella Città più Dolce d’Italia! Ho portato questa opportunità dentro il team creativo del Regno di Babbo Natale e la prima reazione all’unisono è stata “ma questo è un sogno”! E siamo partiti proprio da lì… a chi non piacerebbe trovare la porta per entrare in questo meraviglioso e buonissimo sogno? Oltre a scrivere dei contenuti originali per l’evento, abbiamo realizzato delle porte con su scritto “Ingresso Sognatori”… anche se non sembra… ce ne sono ancora tanti in giro! Sono troppi i sogni che restano a prendere la polvere di una vita dentro i cassetti… A volte basta poco, una foto davanti ad una porta magica, un pezzettino di cioccolata ed una stellina pronta ad ascoltare il desiderio di un cuore puro… siamo orgogliosi di far parte di questo evento”

Info e programma aggiornato su www.cioccotuscia.it