NewTuscia – CANEPINA – Sarà ancora una volta la tradizionale “Cena della solidarietà” nella cantina di Santa Corona a salutare la nuova stagione di Viterbo con Amore.

Organizzata grazie alla sensibilità e al prezioso aiuto del Comune di Canepina, della Pro-Loco e del Comitato festeggiamenti S. Corona 2023-2024 l’incontro conviviale si terrà nella cantina di S. Corona, in Via Mazzini a Canepina, venerdì 6 ottobre a partire dalle ore 20 e inaugurerà la 41^ edizione delle “Giornate della castagna”.

Una serata diventata ormai un appuntamento fisso per battezzare così, nel migliore dei modi, una nuova stagione di volontariato e solidarietà pregna di impegni, eventi e manifestazioni. Durante la quale i volontari dell’Associazione viterbese cercheranno di reperire i fondi utili per assicurare al meglio la gestione dell’Emporio Solidale I care che dal 2018, operando sul territorio, ha dato aiuto a oltre 1500 famiglie di Viterbo e Provincia. “Il giusto antipasto – hanno detto dal direttivo di Viterbo con amore – per cominciare una nuova stagione ricca di impegni ma, siamo convinti, anche di grandi soddisfazioni”.

L’Emporio Solidale, da tempo, è impegnato a contrastare oltre alla povertà alimentare anche quelle forme di disagio relazionale e educativo che interessano maggiormente i giovani appartenenti alle famiglie in difficoltà. “Vogliamo offrire opportunità di crescita per bambini e bambine, ragazzi e ragazze perché nessuno resti indietro. L’attivazione del doposcuola, la consegna di kit scolastici, l’iscrizione gratuita a corsi sportivi, l’avvio sperimentale di una scuola di musica sono tutte attività che tendono a colmare le diseguaglianze. In sintesi, cerchiamo di realizzare un sistema di solidarietà capace di dare risposte sempre più puntuali alle tante situazioni di disagio e fragilità che ci sono nel nostro territorio”.

La quota di adesione è di 25 euro (sarà proposto il menu tipico delle cantine). Per qualsiasi informazione e per la prenotazione, chiamare lo 3473150247 o inviare un email a : info@viterboconamore.it