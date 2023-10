NewTuscia – ROMA – L’Aiop ha sottoscritto in data odierna con CGIL-CISL-UIL, UGL e FIALS l’Accordo Ponte inerente la parte economica ed alcuni istituti normativi del CCNL AIOP/RSA 2012. L’Accordo Ponte prevede da gennaio l’apertura di un tavolo finalizzato alla sottoscrizione di un Contratto Unico di settore, obiettivo condiviso e condizione essenziale per poter porre al Governo il tema della sistematica copertura dei CCNL della componente privata del SSN. Ancora una volta, infatti, si è dovuto gestire un rinnovo senza poter contare su garanzie di copertura da parte delle Regioni.

Il contratto introduce significativi aumenti delle retribuzioni tabellari (oltre il 10%) per adeguarlo al mercato del lavoro e rispondere alle aspettative dei lavoratori, con uno sforzo integralmente a carico delle aziende già provate dai forti aumenti di tutti i costi di produzione.

L’accordo prevede, inoltre, l’aggiornamento di alcuni istituti normativi come il lavoro notturno, i contratti a tempo determinato e la vestizione, rinviando alla contrattazione unitaria la definizione degli ulteriori aspetti normo-economici.

L’Aiop esprime grande soddisfazione per questo appuntamento storico che dopo anni consegue l’allargamento del tavolo dei sottoscrittori ed apre una nuova fase di negoziazione con le OO.SS. che dovrà svilupparsi in un’ottica di comune interesse alla sostenibilità del settore per il quale viene chiesto un forte intervento del Governo e delle Regioni a tutela di servizi essenziali, dei bisogni degli utenti e della dignità di tutti gli operatori del settore.