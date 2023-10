NewTuscia – TARQUINIA -. Fine stagione agonistico positivo per gli atleti dell’Alto Lazio che pur essendo già nel periodo di preparazione invernale, in vista dei primi appuntamenti indoor del 2024, hanno preso parte con buoni risultati tecnici alla prima fase dei Campionati Provinciali che si sono svolti a Tarquinia il 1° ottobre presso l’impianto comunale del “Franco Guidozzi”.

Su tutti la splendida prestazione del pesista Giuseppe Guerra che nell’occasione trova i giusti automatismi per scagliare l’attrezzo da 6 Kg. a 15,74 realizzando il suo nuovo limite personale e la 5^ misura nelle classifiche provvisorie nazionali nella categoria Juniores. Titolo provinciale anche per Matteo Cianchelli che vince i 400m. con 51”39 e per Gabriele Nieddu che vince il Giavellotto con 38,51. Bene i fratelli Ticconi che con Lorenzo che vince il titolo nei 100m. e nel Lungo con 6,20 e con Riccardo 2° nei 100m. e 2° anche nel Lungo con 6,02 e Sonia Tundo che porta a casa anche lei il titolo allieve nei 100m. Tra le promesse in evidenza Lohajit Botticelli che vince il Lungo con 6,34 ed Erica Ciatti che vince il lungo con 4,26 e 2^ nel giavellotto. (G.M.)