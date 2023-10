NewTuscia – TERNI – Un italiano di 37 anni ed un’ucraina di 25, sono stati allontanati dal Comune di Terni con la misura firmata dal Questore Failla del foglio di via con divieto di ritorno per tre anni.

I due, già gravati da precedenti penali, sono stati sorpresi, alcuni giorni fa, dalla Squadra Volante all’interno di uno stabile abbandonato alla periferia della città e per questo motivo denunciati a piede libero.

Inoltre, l’uomo è stato denunciato mercoledì 27 settembre, per furto aggravato in un supermercato in zona Borgo Bovio, oltre che per ricettazione e danneggiamento aggravato di un’abitazione privata e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I due, che non lavorano e non hanno un posto dove vivere, hanno riferito di vivere di espedienti e per questo motivo, considerati anche i numerosi precedenti penali a loro carico sono stati ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e muniti di foglio di via con divieto di ritorno.