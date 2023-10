Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il 30 settembre presso la Riserva Naturale Regionale di Nazzano Tevere-Farfa, il Rotary Club Sabina Tevere con il Distretto Rotary 2080 Roma Lazio e Sardegna, ha organizzato il Convegno “Accessibilità, fruizione sociale e sportiva del Tevere e dei Parchi”.

Il Convegno ha sviluppato un tema fondamentale e attuale:

La disabilità non deve privare l’individuo della fruibilità di luoghi, specie se di altissimo pregio naturalistico, ambientale e culturale, o impedire il proprio potenziale di crescita.

L’attenzione verso la disabilità è uno dei campi di azione del Rotary che il Club Sabina Tevere persegue da tempo: portare speranza, favorire il cambiamento, non solo dei luoghi ma nell’atteggiamento della società verso le disabilità, per questo diversità, equità ed inclusione, debbono essere i valori portanti della service rotariano.

Il 30 settembre 2023, presso la Riserva Naturale Regionale di Nazzano Tevere-Farfa, il Club ha promosso e tenuto il Convegno sul tema “Accessibilità, fruizione sociale e sportiva del Tevere e dei Parchi”.

L’evento ha visto la partecipazione di autorità civili locali e regionali, di numerosi rotariani ed operatori di diverse associazioni impegnate in queste tematiche sociali.

Il convegno ha visto la partecipazione del Commissario Straordinario della Riserva Naturale Regionale di Nazzano Tevere-Farfa, Dott. Riccardo Luciani, del Presidente della Provincia di Rieti Dott.ssa Roberta Cuneo, del Direttore della Riserva Dott. Pieluigi Capone.

Il Presidente del RC Sabina Tevere, Architetto Valeriano Raponi, ha introdotto il tema della giornata ed il ruolo del Rotary.

Quanto all’attività rotariana è intervenuto il Dott. Massimliano Filabozzi, Presidente della Commissione Distrettuale del Rotary International Distretto 2080 e socio del Rotary Club Sabina Tevere.

Il convegno ha visto la partecipazione del Senatore Antonio Guidi, del Vice Sindaco di Roma Dott. Pierluigi Sanna ed il Dott. Giulio Falcetta, Sindaco di Magliano Sabina, in rappresentanza dei Sindaci aderenti al “Contratto di Fiume”.

Nominare tutti i partecipanti è impossibile e vi rimandiamo alla locandina dell’evento, teniamo comunque a menzionare le tante associazioni intervenute che hanno regalato momenti emozionali per il lavoro che svolgono: Associazione Italiana Cultura e Sport, Club Alpino Italiano, Associazione Nazionale Comuni d’Italia rappresentata dal Presidente Regionale Dott. Riccardo Varone, Associazione Sant’Alessio Margherita di Savoia”, Il “Desiderio di Barbiana”, “La via dell’Acqua Assisi-Roma”.

Si è discusso della conoscenza dell’ambiente fluviale, del Tevere in particolare e dei parchi, della attività del Rotary Distretto 2080 e dei Rotary Club locali, della attività della Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa e degli Enti Parco, delle attività delle associazioni e della rete sociale del territorio, del valore e della attività dei Contratti di Fiume per una visione integrata e sistemica dell’ambiente fluviale e dei suoi valori, sulla qualificazione/realizzazione della ciclovia “La Via dell’Acqua Assisi-Roma”.

Alcuni momenti del convegno presso la Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa.