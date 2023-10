NewTuscia – VITERBO – Nei giorni i scorsi, in accordo con i vertici del Movimento politico di Forza Italia, il coordinamento regionale di Forza Italia Giovani ha nominato il nuovo coordinatore giovanile della provincia di Viterbo, che sarà Mattia Santi. Vent’anni, di Gallese, Mattia è un tecnico aeronautico.

A nome mio e di tutta la dirigenza provinciale voglio fare un sincero ringraziamento al predecessore Marco Parroccini per l’intenso lavoro svolto in questi anni. Il suo impegno e le sue indiscusse capacità ci hanno consentito di tenere alta la bandiera del movimento giovanile anche in momenti difficili, senza mai arretrare di un passo. Contestualmente auguriamo buon lavoro a Mattia Santi, che da ora in avanti guiderà il movimento in provincia di Viterbo.

In un momento storico di grande vivacità del nostro partito, siamo sicuri che Santi riuscirà a svolgere un proficuo lavoro di coordinamento e di lavoro sul territorio, andando a consolidare ed ampliare una tradizione politica importante per Viterbo e la sua provincia, nel solco dei valori che da sempre ci accompagnano.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di Viterbo