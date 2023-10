NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il Lotto premia Roma nel concorso di sabato 30 settembre. Nella capitale, come riporta Agipronews, vinti 27.500 euro grazie a tre ambi e un terno, con la combinazione 6-54-90 giocata sulla ruota di Firenze.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 869,4 milioni in questo 2023.