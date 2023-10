NewTuscia – VITERBO – Ultima chiamata per i meccanici non ancora abilitati all’esercizio dell’attività di meccatronica.

CNA Sostenibile, Ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, organizza un corso di 40 ore per i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione iscritte alle sole sezioni di “meccanica motoristica” o “elettrauto” che hanno quindi l’obbligo di riqualificarsi per la sezione “meccatronica”.

Sta, infatti, per scadere l’ultimo anno di proroga concessa alle imprese di autoriparazione entro il quale adeguarsi all’attività di meccatronica, l’unica consentita a partire dal 5 gennaio 2024.

Con il corso in programma, CNA Sostenibile è pronta a fornire assistenza alle officine per la regolarizzazione delle posizioni.

Per ricevere informazioni sull’attivazione del corso, le imprese interessate possono rivolgersi a CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino). E-mail: formazione@cnasostenibile.it. Telefono: 0761.1768398.