NewTuscia – FIUMICINO – Una Supernova davvero straripante supera con decisione la WeCOM-Ortoetruria Stella Azzurra VT nella gara di esordio del campionato di Serie B Interregionale disputata sul parquet di Fiumicino.

Fanciullo apre la stagione con lo starting five composto da Meroi, Giannini, Bantsevich, Price e Vigori che si oppongono a Fanti, Grilli, Martinez, Staffieri ed Allodi. I padroni di casa partono fortissimo sin dall’inizio con un parziale di 10-0, ma la Stella riesce a rispondere con un identico break attraverso una bella reazione sul finire del primo quarto che si chiude sul 29-22 per i locali. I biancostellati, già privi di Manzo e Comastri e con Price e Bantsevich utilizzati in realtà con alle spalle due soli allenamenti negli ultimi dieci giorni, perdono anche un ottimo Cittadini, costretto ad uscire dopo solo sei minuti in campo a causa di un colpo al ginocchio. La squadra di Pasquinelli ruota tutte le sue pedine di lusso e grazie alle eccellenti mani dei suoi tiratori i lidensi scavano nel secondo quarto un notevole solco nel punteggio che li porta al riposo lungo sul 55-32.

Buona la seconda parte di gara per i biancoblu che riescono ad arginare meglio una Supernova che continua a realizzare con percentuali di assoluto rilievo (alla fine saranno 82% da 2 e 60% da 3) alle quali il team della Tuscia cerca di opporsi comunque soprattutto con buone giocate in attacco. Alla fine è netta la vittoria dei locali anche se il risultato è certamente troppo severo per i biancostellati, in particolar modo per quello che, sia pure con assenze veramente pesanti ed oggettivamente ancora costretti ad essere indietro con la preparazione, sono riusciti a far vedere contro un team di assoluto valore e di almeno una categoria superiore. Buoni segnali in fase offensiva davanti ad avversari di tale caratura, anche se in difesa molto deve essere obbligatoriamente migliorato, ma la sensazione che si è avuta è che quando la Stella potrà essere finalmente al completo, saprà certamente recitare una parte interessante in questo campionato.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 69: Price 2, Giannini 19, Cittadini 4, Bertollini ne, Di Croce ne, Vigori 20, Bertini 8, Meroi 6, Taurchini 8, Casanova 1, Madet ne, Bantsevich 1. Coach: U. Fanciullo. Ass.te: J. Vitali

SUPERNOVA FIUMICINO 100: Grilli 11, Agbara 4, Fanti 18, Diedhiou 8, Tebaldi 10, Martino 12, Martinez 15, Staffieri 9, Allodi 9, Marchetti 4. Coach: Pasquinelli. Ass.ti: F. De Maria, F. Gori

Parziali: 22-29/ 10-26/ 23-29/ 14-16