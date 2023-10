NewTuscia – GUIDONOA MONTECELIO – “Questa edizione della Ryder Cup – commenta il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – si è rivelata senza dubbio un grande successo. La bella e gioiosa invasione di appassionati è la prima testimonianza di quanto questa manifestazione abbia raccolto consensi anche oltre l’ambito sportivo. Roma, Guidonia Montecelio e tutto questo quadrante della Città Metropolitana hanno saputo conquistare le decine di migliaia di spettatori arrivati da ogni parte del Mondo. La splendida accoglienza che gli è stata riservata, ancor prima della bellezza delle nostre Città e della nostra magnifica cultura italiana, hanno contribuito alla splendida riuscita della Ryder Cup 2023 che resterà un vanto per la Nazione, per la Regione, per Roma e per Guidonia Montecelio”.

“Giunti ormai alla conclusione di questo evento un doveroso ringraziamento – aggiunge il sindaco Lombardo – va a tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita della competizione e a chi per la Ryder ha subito inevitabili disagi. Disagi, però, ampliamente compensati dalle tante e importanti opere infrastrutturali che questa competizione ha lasciato in dote ai nostri territori oltre che per la visibilità e per le ricadute turistiche di cui, per anni, potremo beneficiare. La sfida, ora, sarà valorizzare al meglio questo tesoro che la Ryder Cup ci sta lasciando in eredità”.