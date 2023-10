NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si chiude l’Ouverture e si apre il sipario del Rugby giovanile del Roster della UNDER 14 e 16 del CRC/URL , sabato 30 Settembre giornata di apertura con chiusura fine settimana il 1 Ottobre del Rugby al Moretti Della Marta.

Con sabato 30 settembre sono iniziati i gran concerti di Rugby della stagione sportiva 2023 – 2024 con la UNDER 14 del CRC-URL che al campo Moretti Della Marta hanno incontrato i pari età del Nuovo Salario Rugby e della Union Rugby Capitolina con gran bel triangolare, entrambe le partite hanno visto sconfitta la formazione CRC-URL.

Dallo staff : “Nel CRC/URL UNDER 14 sicuramente si notano buone individualità in crescita e l’entusiasmo tra i ragazzi non manca, proprio facendo forza su questi elementi assolutamente positivi bisogna lavorare agli allenamenti con costanza e determinazione affinché le esperienze del campo diventino sempre più positive”.

Il confronto con formazioni più esperte è sicuramente un passaggio necessario per la crescita del gruppo di ragazzi del CRC/URL perché facendo forza sull’entusiasmo e la voglia di esserci bisogna ben comprendere che occorre lavorare sodo per crescere nello sport del Rugby.

Nella mattinata di Domenica 1 Ottobre, sempre in campo amico, è stata la volta della UNDER 16 del CRC-URL , bella sfida con i coetanei del Pomezia-Torvajanica.

E stato un incontro dove ha visto una larga vittoria della UNDER 16 CRC/URL nei confronti del pur quotato Roster Pomezia-Torvajanica, i ragazzi hanno dimostrato forza e carattere nei punti difensivi e nelle Touche, da regolare i punti di incontro

Dallo staff: “Fortunatamente l’energia negli allenamenti è aumentata nelle ultime settimane e i ragazzi si approcciano al gioco in maniera seria ed incisiva.”

Sono dei ragazzi che in confronto ai pari età hanno una confidenza palla in mano decisamente migliore in confronto agli anni passati e si avvicinano sempre di più nel migliorare nei placcaggi, punti e fasi statiche, punti di forza, così come maggiore attenzione nei punti di incontro dove devono commettere meno errori.

Foto: