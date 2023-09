NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Questo fine settimana inizia il campionato di calcio regionale di 1^ categoria e, come da tradizione, non possono mancare gli auguri dell’Amministrazione Comunale alla squadra del paese: “l’ASD San Lorenzo Nuovo”.

“Domani primo ottobre 2023 inizia l’avventura dell’ASD San Lorenzo Nuovo nel campionato di prima categoria; l’esordio è previsto in casa contro l’Atletica Cimina; fischio d’inizio ore 11.00. Sono sicuro che la squadra del Presidente Pierpaolo Cincinelli saprà anche quest’anno ben figurare sia sotto l’aspetto agonistico che sotto quello comportamentale, entrambi importanti. La società, seria e rodata negli anni, costituisce ormai un pilastro nel panorama associativo e sportivo locale – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini – Il girone a cui partecipa la nostra squadra è composto da sedici squadre, sarà quindi un campionato lungo ed impegnativo ma la società ha tutti i mezzi per sostenere l’impegno sportivo e per ben figurare. Ovviamente l’Amministrazione Comunale continuerà a garantirà, nei limiti del possibile, il sostegno alla squadra così come peraltro fa per tutte le associazioni e le iniziative sportive locali. Per l’Amministrazione, infatti, lo sport rappresenta un settore importante, da coltivare con cura non solo per i benefici psico-fisici che ne derivano per i praticanti ma soprattutto per i valori positivi che alimenta e divulga nella società; inoltre lo sport può essere importante per diffondere un’immagine positiva del paese.

Al Presidente Pierpaolo Cincinelli ed ai suoi collaboratori, ai giocatori della rosa, al neo Mister Goretti vanno quindi, gli auguri miei personale, quelli del delegato allo sport Gianluca Brasili e di tutta l’Amministrazione Comunale per la disputa di un bel campionato ricco di tante vittorie e soddisfazioni sportive. Forza San Lorenzo !!!”