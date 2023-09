Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda da sabato 30 settembre sugli schermi di Teleorte, canale 77 del digitale terrestre e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it abbiamo ospitato in studio l’on. Enrico PANUNZI, presidente della 3^ Commissione Consiliare “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione” della Regione Lazio e Vanessa LOSURDO Responsabile Marketing e Turismo del Bio Distretto della Via Amerina e delle Forre.

Impeccabile la regia di Marco Nicoletti e Stefano Albertini, con la collaborazione editoriale di Gaetano Alaimo.

Abbiamo trattato gli argomenti di attualità regionale e provinciale, come l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Sanita’ regionale, con particolare riferimento al personale sanitario, alle Case di Comunità e al superamento delle liste di attesa nelle strutture ospedaliere.

Il presidente Panunzi non ha tralasciato un commento sulla conferma della fermata dell’Alta Velocita Roma Milano ad Orte e gli interventi per le Ferrovie della regione, con le problematiche insorte negli ultimi tempi .

Il link della trasmissione: https://youtu.be/H8z7ZqUeI_s

Un capitolo a parte per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella Tuscia rientranti nel Piano di Ripresa e Resilienza elaborato dalla Regione Lazio, i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per gestire al meglio i cantieri aperti e quelli da aprire.

