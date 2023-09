NewTuscia – TARQUINIA – È densa di appuntamenti culturali e musicali questa domenica d’inizio ottobre in arrivo a Tarquinia che profuma ancora d’estate.

La giornata si aprirà la mattina alle ore 10.00 nei pressi della riserva delle Saline a Tarquinia Lido, per una visita nell’area di scavo di Gravisca con la sapiente guida degli archeologi dell’Università di Perugia, qui attivi da anni.

L’indagine condotta interessa l’area dell’antico emporio greco e la campagna di scavi è coordinata dal professor Lucio Fiorini, che ha raccolto l’eredità di Mario Torelli che nel 1969 avviò gli scavi.

Alle ore 11.00 le parole del sommo poeta aleggeranno nell’altura della Necropoli dei Monterozzi in una Lectura Dantis.

Una teatralizzazione della Divina Commedia, per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, nell’ambito delle “Domeniche al Museo” promosse dal Ministero della Cultura e selezionate dalla Direzione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT).

Ad accompagnare i visitatori nel viaggio dantesco attraverso inferno, purgatorio e paradiso sarà la voce dell’attore e regista Agostino De Angelis con la partecipazione di Alessandra De Antoniis, Mariapia Gallinari, Gabriele Campagna, Eleonora Pini e gli allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, Monia Marchi, Giacomo Costanzo, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Stefania Pace, Nerina Piras, Josar Baffioni e Filippo Soracco.

L’evento, patrocinato dal PACT, è organizzato dall’Associazione ArcheoTheatron.

Alle ore 12.00 i riflettori si sposteranno presso Palazzo Bruschi per il primo dei due appuntamenti concertistici del Festival della Tuscia nella sua declinazione tarquiniese.

Qui il celebre clarinettista Kevin Spagnolo, accompagnato dai giovani talenti degli Avos Project, si esibirà nel settimino per archi e fiati di Beethoven.

Le note musicali continueranno ad echeggiare per le vie del centro storico anche nel pomeriggio quando alle ore 16.00 la Banda Musicale G. Setaccioli di Tarquinia si unirà in un raduno bandisco presso Piazza Cavour con gli amici dell’Associazione Filarmonica Vejanese, la Banda Musicale di Fiano Romano, la Banda Musicale G. Verdi di Tolfa e le Majorettes Ferentum di Grotte Santo Stefano.

Con le luci del tramonto, alle 20.30 il Teatro Comunale Rossella Falk ospiterà un concerto per violino e pianoforte del talentuoso duo di Liya Petrova e Adam Laloum che si esibiranno in alcune sonate per violino e pianoforte di Ottorino Respighi, Claude Debussy e Richard Strauss.