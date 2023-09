NewTuscia – ROMA – “Apprendiamo con favore la proroga dei termini del bando per la selezione dei progetti di filiera concessa dall’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini e approvata nella Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri.

Coldiretti Lazio a riguardo aveva lanciato un appello proprio lo scorso lunedì per dare spazio ai progetti di filiera e per chiedere una proroga relativa al bando volto a selezionale le “Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), come previsto dalla “Programmazione Leader 2023-2027”.

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione dell’assessore all’agricoltura Giancarlo Righini – aggiunge Granieri – e per la sensibilità dimostrata su questo tema. Ribadiamo quanto sia importante un investimento sui progetti di filiera, un Psr più snello e una semplificazione burocratica”.