NewTuscia – ROMA – «Solidarietà al vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini per le minacce di morte ricevute oggi. Non le prime, purtroppo. Un fatto che deve farci riflettere. C’è un clima d’odio assolutamente negativo, rispetto al quale servono sempre più politiche culturali, che insegnino il rispetto. Ma anche azioni di contrasto all’odio in rete, un fenomeno da non sottovalutare».

Lo dichiara in una nota l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, e Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.