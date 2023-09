In partenza il corso “Competenze di base e trasversali per apprendisti della I annualità” presso la sede di Rieti e “Comunicazione e competenze relazionali per apprendisti di II annualità” presso la sede di Viterbo. In parte in presenza ed in parte online, le lezioni partiranno il 24 ottobre a Viterbo e il 14 novembre a Rieti

NewTuscia – VITERBO – Aperte le iscrizioni ai prossimi corsi gratuiti per apprendiste a apprendisti in partenza a Rieti e Viterbo organizzati da Centro Italia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, individuata dalla Regione Lazio quale soggetto accreditato per erogare interventi di formazione di base e trasversali nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D. lgs. n. 81/2015, a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 1 “Occupazione” obiettivo specifico a).

I corsi in fase di avvio sono “Competenze di base e trasversali per apprendisti della I annualità” presso la sede di Rieti e “Comunicazione e competenze relazionali per apprendisti di II annualità” presso la sede di Viterbo.

Entrambi i corsi si svolgeranno in modalità mista, con il 50% delle lezioni erogato in presenza ed il 50% in FAD (on line) sulla piattaforma Zoom.

Nel primo caso (Rieti) le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00 nelle giornate del 14-16-21-23-28-30 novembre e 5-7-12-14 dicembre 2023 e sarà possibile inviare la domanda di partecipazione degli apprendisti entro il 25 ottobre, mentre per quanto riguarda il corso che si terrà a Viterbo le giornate interessate saranno 24-26-31 ottobre e 2-7-9-14-16 novembre 2023 e si potranno candidare gli apprendisti entro il prossimo 10 ottobre.

Le iscrizioni vanno inoltrate compilando il modulo e l’autocertificazione disponibili al link https://www.aziendacentroitalia.it/formazione-apprendisti-ri/ ed inviandoli all’indirizzo email formazione@aziendacentroitalia.it.

Per informazioni ed il calendario dei corsi è possibile consultare il sito dell’Azienda al link https://www.aziendacentroitalia.it/category/formazione/ oppure inviare una email all’indirizzo formazione@aziendacentroitalia.it.