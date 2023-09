Veronica Tasciotti Amati ha avuto un incidente stradale col padre subito dopo essere stata sottoposta ad un intervento. Ecco la sua testimonianza

NewTuscia – ROMA – Ed eccomi qui, dopo il weekend più brutto della mia vita, di nuovo operativa.

Sabato dopo aver subito un intervento, di ritorno in macchina con mio padre abbiamo avuto un bruttissimo incidente dal quale siamo usciti miracolosamente vivi.

Quando pensavo di morire mi è stata data una seconda possibilità e non la sprecherò, grazie a Dio, a Padre Pio e ai miei Angeli, sono ancora qui e con una nuova consapevolezza: la vita è una cosa meravigliosa e non dobbiamo sprecare tempo, dobbiamo godercela al massimo perché ogni giorno potrebbe essere l’ultimo, dobbiamo dire alle persone che amiamo quanto le amiamo ogni giorno e dobbiamo stare bene con noi stessi. Non dimentichiamolo mai ❤️