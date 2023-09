NewTuscia – ROMA – “Edizione n 40 del CERSAIE di Bologna, prestigioso Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno, la vetrina internazionale per l’industria delle ceramiche, settore di cruciale importanza per il Made in Italy e il suo posizionamento nel mercato globale.

Un importante occasione d’incontro nei padiglioni delle imprese Olympia, Galassia, Alice, Simas, Flaminia e Colavene, aziende, produttori e associazioni di categoria della nostra provincia. Queste imprese, eccellenze per qualità, innovatività e design del distretto industriale di Civita Castellana sono realtà produttive che fanno onore al Made in Italy e rappresentano da decenni un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, contribuendo in maniera significativa all’occupazione e alla creazione di valore aggiunto nella Tuscia.

La produzione di ceramiche e arredobagno non è solo sinonimo di stile e raffinatezza, ma rappresenta un asset strategico per la crescita economica della nostra Nazione per questo l’impegnò del Governo è e sarà quello di promuoverle e sostenerle”.

Lo dichiara l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati