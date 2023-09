NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Dopo la pausa estiva, l’associazione culturale “Book Faces” ripropone gli appuntamenti denominati “Incontro d’autore“, organizzati in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ.. Venerdì 29 ottobre con inizio alle ore 17.45, presso la Sala “Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia, l’ospite di prestigio sarà Sacha Naspini.

Scrittore di origine toscane, Naspini vanta pubblicazioni delle sue opere in circa 30 paesi internazionali. È anche editor e art director con varie case editrici, scrive per La Repubblica ed è autore di romanzi, racconti, videogiochi e graphic novel. Vanta anche la sceneggiatura di diversi film e serie TV.

Ha pubblicato vari titoli di successo, tra cui “Le case del malcontento”, “Ossigeno”, “Nives”, “La voce di Robert Wright”, “Le nostre assenze”. Con “I Cariolanti”, pubblicato con Elliot nel 2009 e ripubblicato nel 2020 con Edizioni E/O, viene riconosciuto come una delle migliori voci della narrativa italiana contemporanea.

Il libro che sarà presentato il 29 settembre è l’ultimo realizzato, dal titolo “Villa del seminario”.

Il romanzo trae spunto da un fatto realmente accaduto nel 1943: il gerarca fascista di Grosseto stipulò un contratto di affitto con il vescovo di Grosseto per la Villa del seminario, di proprietà della Chiesa. Lo scopo era quello di avere un campo di internamento per le famiglie ebree della zona, che sarebbero state poi trasferite nei campi di sterminio nazisti. Su questo fondo storico, si svolge la storia di René, il ciabattino del paese, e della sua trasformazione, quando sarà chiamato a salvare la sua amica Anna.

Questo nuovo appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, unisce storia e narrativa e sarà moderato dalla scrittrice Maria Teresa Casella e da Marco Salomone, presidente dell’associazione culturale Book Faces. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.