NewTuscia – ROMA – Oggi, alle ore 10, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, avverrà la consegna degli Encomi agli Enti del Terzo settore, ai loro operatori e ai volontari che si sono distinti in emergenze socio-economiche e umanitarie di rilievo regionale o nazionale.

Saranno conferite le Attestazioni di Encomio a riconoscimento del meritorio contributo che gli Enti del Terzo Settore hanno reso alla cittadinanza e alla Regione per fronteggiare l’emergenza da COVID 19 e le altre emergenze socio-economiche e umanitarie di rilievo regionale o nazionale, con riferimento al Decreto T00093/2022.

«L’Attestazione di Encomio – spiega l’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona Massimiliano Maselli – è riconosciuta per le significative attività̀ di sostegno assicurate alla popolazione, alle istituzioni e alle organizzazioni della Regione Lazio e dello Stato in occasione di gravi ed eccezionali emergenze sociali, sanitarie ed umanitarie. Colgo l’occasione per rilanciare questa buona pratica ricordando che c’è un avviso aperto a tutti gli enti del Terzo Settore per presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, le candidature per il riconoscimento delle attestazioni che saranno poi valutate per l’annualità̀ successiva». Conclude l’assessore Maselli.